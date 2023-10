TJ realiza primeira audiência de julgamento dos réus pela morte de Jeff Machado

Rio - O Tribunal de Justiça (TJRJ) realiza, nesta sexta-feira (27), a primeira audiência de instrução e julgamento dos réus pela morte de Jeff Machado. O ator desapareceu em janeiro deste ano e teve o corpo encontrado dentro de um baú enterrado e concretado, em maio. A sessão está prevista para começar a partir das 13h, na 1ª Vara Criminal da Capital.

Segundo a DDPA, a vítima foi morta por motivo fútil, estrangulada com um fio de telefone, após ser dopada e asfixiada. O corpo foi transportado por Jeander para uma casa em Campo Grande, alugada por Bruno em dezembro de 2022, exclusivamente para ocultar o cadáver da vítima. Ainda de acordo com as investigações, o corpo foi colocado em um baú do próprio ator, enterrado a dois metros de profundidade e coberto de concreto.

