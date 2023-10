EUA atacam alvos na Síria em meio a tensão no Oriente Médio

preocupação com escalada regional do conflito entre Israel e Hamas.Dois caças dos Estados Unidos bombardearam instalações de armamentos e munições localizadas na Síria nesta sexta-feira (27/10), em resposta a uma série de ataques recentes contra militares americanos na região promovidos por combatentes apoiados pelo Irã, em meio a preocupações de que o conflito entre Israel e o Hamas se espalhe pelo Oriente Médio.

O presidente americano, Joe Biden, autorizou a missão e disse que os Estados Unidos tomarão medidas adicionais se ataques promovidos por prepostos do Irã continuarem. Ele também enviou uma mensagem ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, dizendo que responderia se Teerã seguisse apoiando ações contra militares americanos.

Na última semana, militares americanos e de países aliados foram atacados pelo menos 19 vezes no Iraque e na Síria por forças apoiadas pelo Irã, em geral com o uso de drones e mísseis. Vinte e um cidadãos americanos ficaram feridos, e um sofreu um ataque cardíaco durante um desses ataques e morreu. headtopics.com

O ataque americano ocorreu próximo à cidade síria de Abu Kamal, na fronteira com o Iraque, e foi realizado por dois caças F-16 utilizando munições de precisão, segundo informou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, em comunicado.

Nos últimos dias, os Estados Unidos enviaram mais sistemas bélicos, navios de guerra e esquadrões aéreos para o leste do Mediterrâneo, além de mais 900 militares para suas bases no Oriente Médio, como medida dissuasória. headtopics.com

"Estamos cientes que essa situação é extremamente perigosa para a região e para o mundo", disse Michel em Bruxelas. A UE, segundo ele, estava ativamente tentando evitar uma "escalada regional com o risco de que o Irã se envolva diretamente ou por meio de prepostos, o que tornaria a situação muito mais difícil".

