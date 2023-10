Censo 2022 aponta envelhecimento de um Brasil com mais mulheres

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Um Brasil mais envelhecido, com mais mulheres do que homens e com 203.080.756 habitantes, 18.244 pessoas a mais que na última apuração. São esses os mais recentes resultados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados são relativos à população do Brasil no ano passado, quando o levantamento foi realizado. E indicam um total de 22,1 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, o que representa 10,9% da população. Se comparado a 2010, isso significa um aumento de 57,4% desse contingente. Para se ter uma ideia, em 1980, as pessoas nessa faixa etária somavam apenas 4% no país.

Este cenário é visto com maior intensidade nas regiões Sul e Sudeste. Entre os sulistas, há 18,2% de pessoas com 65 anos ou mais, enquanto as de 0 a 14 anos representam 12,1%. No Sudeste, onde estão os estados mais populosos — São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro —, são 18% de idosos dessa faixa etária, ante 12,2% de crianças e adolescentes. Ou seja, a queda na fecundidade é mais intensa nessas regiões. headtopics.com

Até os 19 anos de idade, no entanto, os números revelam maior proporção de homens na sociedade. O cenário se inverte a partir do grupo etário de 25 a 29 anos, quando a população feminina se torna majoritária em todas as regiões do país, reforçado já que as mulheres tendem a viver mais do que homens.

