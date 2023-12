Un nouvel associé américain pour le Sporting de Charleroi

Un vestiaire brabançon dans les années 1990, un marathon à Kigali, un volleyeur devenu ministre et un champion du monde français : la rencontre entre le Sporting de Charleroi et son nouvel associé américain est passée par des chemins inattendus. Le premier traduit la fin de deux années de recherche d’un partenaire capable de sans lui enlever sa créature des mains.

Le second habille un sexagénaire bien dans ses baskets et son époque, nouvel actionnaire américain d’un club dans lequel il injecte également six millions d’euros de capital. du stade du Pays de Charleroi, où le dispositif de conférence de presse a été déménagé à la hâte sur ordre du patron des lieux. Ce sont les deux vedettes d’un triumvirat autoproclamé où Fabien Debecq est confiné au troisième rôle, celui qui distribue les blagues à l’assemblée et les bons points aux questions des journalistes. porte un soin particulier à la répartition de l’assemblé





sportfootmag » / 🏆 4. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Sporting de Charleroi peine à former des attaquantsLe Sporting de Charleroi rencontre des difficultés pour former des attaquants malgré les investissements réalisés ces dernières années. Les jeunes joueurs formés au club sont principalement défensifs.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Victoire controversée pour le Sporting de CharleroiLe Sporting de Charleroi remporte une victoire controversée face à Westerlo malgré une possible faute dans les arrêts de jeu.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Nouveau permis d’environnement de l’aéroport de Charleroi : les riverains dénoncent des nouveautés 'bidons'Après l’aéroport de Liège, c’est au tour de l’aéroport de Charleroi de renouveler son permis d’environnement...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Mehdi Bayat (CEO Charleroi) sur le Gril : 'Charleroi descendant ? Impossible !'À 44 ans, il a déjà passé la moitié de sa vie dans les bureaux du Sporting Charleroi. Au creux d’une saison plus...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Gelijkspel tussen Standard en CharleroiTussen Standard en Charleroi scoorde vanavond een nul komma nul op de Schaal van Richter. Amper kansen, geen doelpunten, geen winnaar.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Mazzu sur ses remplaçants buteurs : 'Cela faisait longtemps que je n’avais pas réussi grand-chose'💬 'Je n’ai pas envie de dire que c’est un match fondateur. On l’avait dit après l’Antwerp.' ⚫️⚪️ Après la victoire face à Westerlo, Felice Mazzu était heureux mais sait que ses joueurs sont capables de mieux.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »