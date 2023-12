Gelijkspel tussen Standard en Charleroi

Tussen Standard en Charleroi scoorde vanavond een nul komma nul op de Schaal van Richter. Amper kansen, geen doelpunten, geen winnaar. “We willen 2023 afsluiten met negen op negen”, aldus een zelfzekere Carl Hoefkens voor de wedstrijd. Wat een gelijkspel op Anderlecht (2-2) al niet kan doen met het vertrouwen van een coach. Vertrouwen dat bij de bezoekers uit Charleroi ver zoek was.

De Karolo’s pakten vier punten uit hun laatste zes matchen en waren door de winst van Westerlo op vrijdag in de gevarenzone beland. Druk op de ketel dus voor Felice Mazzu, die geen al te beste herinneringen heeft aan Sclessin. Vorig jaar beleefde hij er in oktober nog zijn zwanenzang als coach van Anderlecht na de gestaakte Clasico. Kleine domper voor de thuisploeg: de schorsing van Isaac Price. Hoefkens koos verrassend voor William Balikwisha als zijn vervanger. Meteen zijn eerste basisplaats in de competitie sinds 22 september (0-0 tegen Westerlo





