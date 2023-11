Victoire controversée pour le Sporting de Charleroi

Mehdi Bayat ne tentait pas de cacher son soulagement ce samedi en fin de soirée au moment de quitter les nombreux partenaires du club carolo toujours présents au Mambourg trois heures après le coup de sifflet final.

Après le miracle face au RWDM d’il y a un gros mois quand le score était passé de 0-1 à 2-1 en toute fin de partie, son Sporting de Charleroi s’en est une nouvelle fois très bien sorti ce samedi face à Westerlo alors que les Campinois auraient pu (dû ?) hériter d’un penalty, ou a minima d’un corner, dans les arrêts de jeu alors qu’ils venaient d’égaliser après un duel musclé – et fautif selon Felice Mazzù – entre Matija Frigan et Marco Ilaimaharitra. « C’était clair que le joueur de Charleroi a touché le ballon et qu’il y avait corner », regrettait Jonas De Roeck qui se voulait fair-play malgré tout dans la défait





Westerlo-Union : les Unionistes s’imposent à Westerlo et enchaînent une sixième victoire de rangLes Saint-Gillois se son parvenus à bout des campinois 1-3 après avoir réalisé une très belle seconde mi-temps. Amoura, entré en cours de match a encore inscrit un but.

Les bulletins du Sporting Charleroi: penalty et exclusion, Marcq a plombé le SportingLes Zèbres se sont inclinés 1-0 face à Malines ce samedi soir.

Westerlo tombe à Beveren en seizièmes, le RWDM passe et élimine le ROC CharleroiLanterne rouge de Jupiler Pro League avec 7 points en 12 matches, Westerlo n'a pas profité de son seizième de finale de Coupe de Belgique à Beveren pour se relancer. Les Campinois se sont inclinés (3-1) et sont éliminés.

D1A : les Unionistes s’imposent à Westerlo et enchaînent une sixième victoire de rangLes Saint-Gillois se son parvenus à bout des campinois 1-3 après avoir réalisé une très belle seconde mi-temps. Amoura, entré en cours de match a encore inscrit un but.

– division 1A : D1A | Eupen retrouve le chemin de la victoire contre Charleroi!Après six défaites consécutives, Eupen a enfin retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 2-0 contre Charleroi samedi après-midi !

Trebel, Heymans, Badji : les remplaçants du Sporting de Charleroi ont marqué des points à TessenderloLe matricule 22 a fait le match qu’il fallait pour rejoindre assez tranquillement les huitièmes de finale de la Coupe. Ceux qui ont reçu leur chance n’ont pas manqué de la saisir.

