D1A : les Unionistes s’imposent à Westerlo et enchaînent une sixième victoire de rang

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 1-3 en déplacement à Westerlo pour la 12e journée de Jupiler Pro League, dimanche. À l’issue de ce duel aux antipodes, elle a conforté sa 1re place au classement (28 points) en reprenant 4 longueurs d’avance sur Anderlecht, tandis que Westerlo reste lanterne rouge, avec 7 unités.

Sonnée, et apparaissant fébrile par moments, l’Union Saint-Gilloise a pu s’appuyer sur un exploit individuel pour égaliser. Lapoussin a hérité d’un ballon repoussé à l’entrée de la surface sur corner et a propulsé une demi-volée dans le plafond d’un Bolat impuissant (1-1, 33e). En deuxième période, les Bruxellois ont remis la main sur le match, sans pour autant être absolument dominants.

Westerlo-Union : les Unionistes s’imposent à Westerlo et enchaînent une sixième victoire de rangLes Saint-Gillois se son parvenus à bout des campinois 1-3 après avoir réalisé une très belle seconde mi-temps. Amoura, entré en cours de match a encore inscrit un but. Lire la suite ⮕

Westerlo-Union : Amoura enterre les espoirs campinois en inscrivant un joli lob(1-3, direct)Après son exploit de dernière minute jeudi et la victoire arrachée à la dernière minute contre Lask, l’Union se déplace en Campine du côté de Westerlo à 16h. Les Saint-Gillois sont actuellement leader avec un point d’avance sur Anderlecht. Lire la suite ⮕

Westerlo-Union : Amoura enterre les espoirs campinois en inscrivant un joli lob(1-3, direct)Après son exploit de dernière minute jeudi et la victoire arrachée à la dernière minute contre Lask, l’Union se déplace en Campine du côté de Westerlo à 16h. Les Saint-Gillois sont actuellement leader avec un point d’avance sur Anderlecht. Lire la suite ⮕

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

Westerlo-Union : Les Unionistes surpris en début de match par un but de Daci (1-0, direct)Après son exploit de dernière minute jeudi et la victoire arrachée à la dernière minute contre Lask, l’Union se déplace en Campine du côté de Westerlo à 16h. Les Saint-Gillois sont actuellement leader avec un point d’avance sur Anderlecht. Lire la suite ⮕

L’Union remonte Westerlo et aligne un sixième succès de rangL’Union Saint-Gilloise a surmonté un début de match compliqué et un but de retard pour s’imposer contre Westerlo... Lire la suite ⮕