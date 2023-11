Thijs Coninckx (20) trapte Knokke voorbij KV Mechelen naar zevende hemel: “Laat Club nu maar komen”

“Beschamend. Het grootste dieptepunt in mijn carrière”: zichtbaar aangeslagen Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn positie na bekerblamage

Fred Vanderbiest gaat met KV Mechelen op bezoek in 'zijn' Knokke: "Het beeld van Knokke is bij de haren gegrepZoals de meeste eersteklassers werkt KV Mechelen zijn zestiende finale van de Croky Cup op verplaatsing af. Een uitmatch dus, behalve dan voor Fred Vanderbiest (46). De Mechelse assistent-coach woont al vijf jaar lang op 500 meter van het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park en kan straks, als hij wil, te voet naar huis.

Vijftiental bussen en 800 KV-supporters naar Knokke ondanks wrevel rond combiregelingKV Mechelen trekt dinsdag naar Knokke voor de beker. Ook heel wat supporters willen de verre verplaatsing naar de kust maken, maar de opgelegde combiregeling zorgt voor wrevel bij de Mechelse supportersschare.

Coupe de Belgique : Knokke surprend Malines aux tirs au but et se qualifie pour les huitièmesKnokke, équipe évoluant en troisième division, a créé la surprise lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique mardi soir en éliminant Malines,.

KV Mechelen likt zijn wonden na nederlaag tegen Cercle: "Goed voetbal en kwalificatie tegen Knokke zijn nu hetMalinwa likte de afgelopen dagen zijn wonden na de nederlaag tegen Cercle Brugge. Het heeft geen zin om te blijven treuren over de 1 op 18, liet Steven Defour verstaan op de persbabbel richting het bekerduel met Knokke. Wel baalde de Mechelse hoofdcoach van het blessureleed, dat alleen maar groter is geworden.

