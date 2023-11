ANALYSE. Bondscoach Ives Serneels geeft criticasters lik op stuk en maakt van Red Flames een stuntploeg

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Zes maanden geleden was hij kerngezond, nu kan Yasin (17) zijn kamer niet meer uit: familie is wanhopig op zoek naar stamceldonorLIVE. Oorlog tussen Israël en Hamas: volg het nieuws hier op de voet

Red Flames klaar voor clash in uitverkocht huis tegen Engeland: “Hier hard voor gewerkt”De Red Flames nemen het dinsdagavond in Leuven voor een uitverkocht huis op tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland, op de vierde speeldag in Groep 1 van de A-divisie in de Nations League. “Voor een vol huis spelen, is een welverdiend cadeau voor mijn speelsters”, zo vertelde bondscoach Ives Serneels maandag tijdens zijn persbabbel. Lire la suite ⮕

Sari Kees et Jassina Blom titulaires contre l'AngleterreIves Serneels a effectué deux changements dans son onze de base qui affronte l'Angleterre mardi soir (20h30) à Louvain dans le cadre de la Ligue des Nations féminine. Lire la suite ⮕

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League. Lire la suite ⮕

Topmatch van de Red Flames ontsierd door kletterende botsing: Engelse topspeelster afgevoerd met hoofdblessureDe Nations League-partij tussen de Red Flames en Europees kampioen Engeland werd in de 19de minuut even stilgelegd. Jassina Blom kwam zwaar in botsing met Alex Greenwood. Lire la suite ⮕

