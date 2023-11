Jan trekt ten strijde tegen de teloorgang van de volkscafés

Een buurt zonder cafés sterft. Een nieuw café kan een buurt nieuw leven inblazen. Daar zijn bewijzen van”, zegt Jan die aan een boek werkt waarin hij citaten verzamelt van bekende en minder bekende mensen over de waarde van het café.Jan is al vele jaren op zoek naar die typische Vlaamse kroeg. “In 2008 heb ik met Volkskunde Vlaanderen een website opgericht waar de mensen leuke cafés konden aanbrengen. Die website is intussen verdwenen.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer Politie arresteert weerspannige man met slijpschijf en gestolen fiets: “Hij was nog maar net uit gevangenis”

Ook mét geluidsbegrenzer danst Studio Memories in Berchem de nacht tegemoet: “Wie weet leer ik hier een knappe dame kennen” Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Toegangsregels lage-emissiezones worden rechtvaardiger en socialer headtopics.com

Raadsleden willen beter regionaal hoppinpunt aan het station van Temse: “vlot en gemakkelijk overstappen van bMaandag voerde burgerbeweging Haal de Lijn over de Brug actie aan AC De Zaat. Vanaf 6 januari wordt het station van Temse een regionaal Hoppinpunt, maar volgens de beweging voldoet het station niet aan de kwaliteiten daarvoor. Raadsleden van Tesamen en Groen zitten op diezelfde golflengte en legden een motie neer tijdens de gemeenteraad. Lire la suite ⮕

Historicus Bruno De Wever over davidster van Israëlische ambassadeur: 'Dit is misbruik van de geschiedenis'De Israëlische ambassadeur heeft tijdens de VN-Veiligheidsraad een davidster opgespeld. Dat levert hem veel kritiek op. Lire la suite ⮕

Eerbetoon van Belfort van Brugge aan overleden ‘Friends’-acteur Matthew Perry gaat wereld rondDe klokken van het Brugse Belfort speelden gisteren I’ll be there for you van The Rembrandts, de titelsong van Friends. Het eerbetoon aan de overleden acteur Matthew Perry - die tien seizoen in de huid van Chandler Bing kroop - werd gefilmd door een Amerikaanse toeriste en intussen al meer dan een miljoen keer bekeken op Tiktok. Lire la suite ⮕

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League. Lire la suite ⮕

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕