Liège : des 'fleurs à couper' locales et naturelles pour des bouquets sans pesticides chez 'Capucine Racine'

C’est au cœur des paisibles bocages du Pays de Herve, à une vingtaine de minutes seulement de Liège, que se niche 'Capucine Racine', le jardin de Claudia. Cette ancienne psychologue y cultive des fleurs à couper, sans engrais chimiques ni pesticides, et offre à sa clientèle la possibilité de choisir leurs propres bouquets 'dès le début du printemps et jusqu’aux dernières semaines d’automne', précise-t-elle.

J’ai recommencé à m’intéresser à l’agroécologie, aux plantes, au monde végétal qui m’entoure.' Très vite, Claudia fait un parallèle entre son métier de psychologue et sa nouvelle passion : 'Quel plaisir de voir quelque chose pousser, grandir ! C’est ça qui m’a vraiment stimulé. C’est vraiment une leçon de vie. Quand la plante pousse, elle renvoie des signaux sur ses besoins. On ne peut pas la faire pousser plus vite.

