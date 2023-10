KV Mechelen likt zijn wonden na nederlaag tegen Cercle: “Goed voetbal en kwalificatie tegen Knokke zijn nu het

Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen die u dit competitieweekend niet zagKandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig”

Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel lawaai in een stadion”Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen die u dit competitieweekend niet zagKandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje...

Cercle verslaat KV Mechelen en wordt tweedeNa 12 matchen blijft Cercle Brugge netjes bovenaan het klassement meedraaien. Vanmiddag gingen de Bruggelingen winnen bij KV Mechelen. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Ervaren pleegouders verbouwen in hartje Mechelen historisch pand tot cohousing: “Minstens helft bewoners komtPeter Schaltin (58) en zijn echtgenote Els Van Achter (57) uit Schiplaken (Boortmeerbeek) waren gedurende 25 jaar pleegouders. Nu ze daarmee gestopt zijn, laten ze kwetsbare jongeren niet los. Lire la suite ⮕

Steekpartij in Mechelen: man aangehouden voor poging tot moordBij een steekpartij in een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen is zaterdagochtend een zwaargewonde gevallen. De politie pakte twee personen op, een van hen is aangehouden voor poging tot moord. Lire la suite ⮕

Bart Somers gaat voor burgemeesterschap van MechelenSomers erkende dat zijn partij in moeilijk vaarwater verkeert. Deze zomer werd beslist om Open VLD te vernieuwen. 'Daar wil ik actief aan meewerken. Ik Lire la suite ⮕

Beresterke Wen Boss Mukubu leidt Kangoeroes Mechelen naar ruime zege: “Dit hadden we nodig”Wat een prestatie van Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers schitterden zaterdagavond in eigen huis tegen Kortrijk Spurs en pakten een knappe en deugddoende 102-74-zege. “Dit hadden we nodig”, sprak Wen Boss Mukubu, die een collectief sterk Kangoeroes Mechelen naar de overwinning leidde. Lire la suite ⮕