Nederlandse vrachtwagenbestuurder mag niet meer in België rijden na positieve drugstest

De man werd in januari dit jaar met een trekker met opligger in Beveren aan de kant gezet bij een verkeerscontrole. Zijn rijbewijs en papieren bleken vervallen en bovendien testte de man ook op het gebruik van cocaïne. Hij bekende dat hij daags voordien een lijntje had gesnoven. In de Sint-Niklase politierechtbank bekende hij schuld.

Aanrijder toont spijt nadat hij zware crash veroorzaakte: “Slachtoffer verkeerde zelfs even in levensgevaar” Een 19-jarige scoutsleider die in december met zijn e-bike door het rode licht reed en nipt aan een zwaar ongeval ontsnapte, kreeg een werkstraf van 46 uur.

CEO SVK toont begrip voor beslissing Sint in de Piste na twijfel over asbest: “Het is aan ons om perceptie over onze terreinen te doen keren”

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

Eerste overwinning van het seizoen voor Sint-Dimpna BSint-Dimpna B heeft na negen wedstrijden zonder zege eindelijk gewonnen. Laakdal werd in een uitduel verslagen. Sint-Dimpna B won het duel met 2-3, na een 0-0-ruststand. Lire la suite ⮕

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordtHet Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en vergaderruimtes voor lokale verenigingen en ondernemingen. Lire la suite ⮕

Ondanks achterstand bij rust wint Sint-Job B van Zandvliet BZandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten. Lire la suite ⮕

Verkeer tussen E34 en Ring rijdt nu op definitieve rijbanen met nieuw knooppunt Sint-Anna LinkeroeverOp Linkeroever is vandaag het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever in gebruik genomen. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er voortaan op definitieve rijbanen. In de toekomst zal de nieuwe Scheldetunnel daar ook nog op aansluiten. Lire la suite ⮕