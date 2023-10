Koppel tachtigers is 14.000 euro kwijt door brankkaartfraude, politie waarschuwt: “Criminelen slaan graag toe

Massale cokevangsten in Antwerpen maken drugsbendes nerveus, maar: “Elke afgehakte kop groeit er dubbel weer aan” rond feestdagen”

Een koppel tachtigers uit Turnhout is het slachtoffer geworden van bankkaartfraude. De criminelen slaagden erin om ruim 14.000 euro buit te maken. De lokale politie Turnhout waarschuwt dat plegers …

Nick Bastiaensen en Jason Freddy Bourdouxhe bezorgen KFC Turnhout zege op Beerschot U23KFC Turnhout boekte een zege in het duel met Beerschot U23. Het team won zondag met 1-2. Lire la suite ⮕

Beekhoek wint ondanks sterke comeback van Oud-TurnhoutDe wedstrijd tussen Beekhoek en Oud-Turnhout eindigde op 3-1. Thuisploeg Beekhoek leidde in de eerste helft met 3-0. Ondanks een sterke comeback van Oud-Turnhout ging de winst toch naar Beekhoek. Lire la suite ⮕

Gedetineerde gedraagt zich agressief tijdens drugscontroleDe correctionele rechtbank in Turnhout behandelde maandag een dossier over weerspannigheid en bedreigingen tegen de politie. Lire la suite ⮕

Grobbendonk klopt HIH Turnhout en is al negen wedstrijden ongeslagenDe wedstrijd van zaterdag tussen Grobbendonk en het bezoekende HIH Turnhout eindigde op 7-0. Dit is de negende ongeslagen wedstrijd na elkaar voor Grobbendonk. Lire la suite ⮕

Eén dode bij nachtelijke brand in centrum Aalst, alert koppel voorkomt ergerBij een uitslaande brand in de Zonnestraat in Aalst is in de nacht van zaterdag op zondag viel één dodelijk slachtoffer te betreuren. Een tweede bewoonster kon, samen met haar huisdieren, gered worden uit het inferno. Lire la suite ⮕

Nabestaanden komen samen tot bezinning tijdens HerdenkingsvieringenIn de aula van het crematorium in Turnhout vinden dit weekend zes Herdenkingsvieringen plaats. Uitvaartbedrijf Jan Schillebeeckx uit Oud-Turnhout organiseert die om nabestaanden een moment van bezinning en verbondenheid te geven. Lire la suite ⮕