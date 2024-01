Roep om ontslag Charles Michel als voorzitter Europese Raad

De roep om het ontslag van Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad klinkt alsmaar luider. Maar de kans is klein dat de ex-premier vroeger vertrekt. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel (MR) is deze week niet aanwezig tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement. Een lumbago, zo luidt de diagnose van zijn dokter, weerhoudt de ex-premier ervan naar de Franse grensstad te reizen, en tot op zekere hoogte komt dat Michel donders goed uit.

In het Europees halfrond is men namelijk niet te spreken over Michels plan om zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad een klein half jaar vroeger dan voorzien op te geven.Michel komt in het Waals Gewest namelijk op voor het Europees Parlement, en die functie mag hij vanaf 17 juli niet combineren met zijn huidig mandaat als voorzitter van de Europese Raad. Michel denkt alleen aan zijn carrière, luidt het vrijwel overal in de Europese bubbe





