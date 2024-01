Hausse des loyers en Belgique

Le marché belge de la location subit une forte pression. En cause, la hausse des taux d’emprunt hypothécaire, qui réduit l’accessibilité immobilière et provoque un sacré embouteillage sur le marché locatif. En conséquence : les prix des loyers augmentent. Pour combien de temps encore ? Le Belge a une brique dans le ventre. Pour l’instant, il l’a plutôt en travers de la gorge.

Et risque de tousser aussi longtemps queestime que le loyer moyen d’une maison a atteint 980 euros l’année dernière, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Quant aux appartements avec deux chambres, ils coûtent en moyenne 820 euros, soit plus de 6,5% que douze mois auparavant. Dewaele parle mêmeDès lors, comment expliquer ces hausses très nettes dans le marché locatif ? « Une des raisons principales réside dans la hausse desforce un grand nombre d’acheteurs potentiels à rester dans la location , analyse Wouter Thierie, économiste (ING) et spécialiste du marché immobilier belge. La concurrence s’intensifie, poursuit-il, et provoque une augmentation plus rapide des loyer





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Comment acheter moins cher malgré la hausse des taux ?L’inflation et la hausse des taux qui rognent le pouvoir d’achat des Belges n’entame pas leur désir d’être propriétaires. Comment, dès lors, acheter moins cher ? Voici quelques pistes.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

La Belgique prend la présidence du Conseil de l'Union européenneLa Belgique assure pour les six prochains mois la présidence du Conseil de l’Union européenne. Découvrez en quoi consiste cette présidence et son importance pour le fonctionnement de l'UE.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Blocage politique pour reconduire le gouverneur de la Banque Nationale de BelgiqueLe blocage politique persiste pour reconduire formellement Pierre Wunsch, gouverneur sortant de la Banque Nationale de Belgique, à son poste, mettant la BNB dans une position délicate.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La Belgique prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenneCe 1er janvier, la Belgique prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. C’est la 13e fois que notre pays occupe cette fonction. La dernière fois, c’était en 2010. Pendant les six prochains mois, le gouvernement fédéral, les gouvernements des entités fédérées et nos équipes diplomatiques feront de leur mieux pour faire avancer l’agenda politique de l’Union européenne et notamment faire aboutir plusieurs dizaines de projets législatifs européens. La présidence belge survient dans des temps difficiles pour l’Union européenne. Après la pandémie, la crise de l’énergie et la montée de l’inflation, les 27 sont confrontés à la guerre en Ukraine et à la guerre entre Israël et le Hamas. 'Nous nous trouvons dans une situation où nous savons que nous avons une responsabilité à assumer', a souligné d’emblée le Premier ministre Alexander De Croo face à un parterre de journalistes européens le 8 décembre dernier. Pour répondre aux attentes, la Belgique s’est fixé trois priorités. Avec, d’abord, la protection des citoyens européens

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La Belgique taxe les multinationales à hauteur de 15%La Belgique se félicite d’être le premier pays de l’OCDE à appliquer cette mesure internationale visant à limiter l’évasion fiscale. La mesure devrait rapporter 634 millions de recettes pour l’Etat en 2024, mais en pratique, le bilan risque d’être décevant.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

La Flandre assume la présidence temporaire de l'UE en collaboration avec la BelgiqueLors d’une rencontre de presse organisée à Anvers, Jan Jambon (N-VA) a déclaré devant une septantaine de journalistes européens que la Flandre assumait la présidence temporaire de l’UE 'en collaboration' avec la Belgique.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »