Onderzoek naar mogelijk racistische opmerking van Conner Rousseau tegenover Romagemeenschap afgerond

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft zijn onderzoek afgerond naar het incident waarbij Conner Rousseau zich mogelijk racistisch heeft uitgelaten tegenover de Romagemeenschap. De Vooruit-voorzitter zelf maakt bekend dat hij op bezoek moet in de Dossinkazerne en therapie zal volgen.

“Het parket besliste om een procedure bemiddeling en maatregelen op te starten overeenkomstig artikel 216 ter Wetboek van Strafvordering”, schrijft het parket in een mededeling over het afgeronde onderzoek naar het incident van 2 september waarbij Conner Rousseau zich mogelijk racistisch had uitgelaten tegenover de Romagemeenschap in Sint-Niklaas. Het parket communiceert “om privacyredenen” niet over de precieze maatregelen, maar Rousseau zelf doet dat wél in een schriftelijk reactie aan onze redactie. “Ik heb de beslissing van het parket vernomen. Ik erken mijn fout en zal de maatregelen nauwgezet uitvoeren. Ik zal de bemiddeling met de Roma-gemeenschap, die ik al heb opgestart, verderzetten”, aldus Roussea

:

NİEUWSBLAD_BE: Onderzoek naar mogelijk racistische opmerking van Conner Rousseau tegenover Romagemeenschap afgerondHet parket van Oost-Vlaanderen heeft het onderzoek naar het incident waarbij Conner Rousseau zich mogelijk racistisch heeft uitgelaten tegenover de Romagemeenschap afgerond. Rousseau zal nu therapie volgen en de bemiddeling met de Romagemeenschap voortzetten.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: “Alweer een jaartje wijzer”: jarige Conner Rousseau heet niet langer King Connah op Instagram Conner Rousseau heeft ter gelegenheid van zijn 31ste verjaardag zijn profielnaam op Instagram aangepast. Groot geworden als ‘King Connah’ gaat de voorzitter van Vooruit nu ook op Instagram voortaan gewoon als Conner Rousseau door het leven.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Vooruit krijgt puzzel met lijsttrekkers nog niet helemaal gelegdMinister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez ( Vooruit ) trekt voor de socialisten in de provincie Antwerpen de Vlaamse lijst. Het team met lijsttrekkers raakt zo bij Vooruit stilaan ingevuld, al loopt het niet overal van een leien dakje.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Roma-gemeenschap die klacht neerlegde na maatregelen tegen Rousseau: “Een proces is nog niet helemaal van de b“We appreciëren de beslissing van het gerecht: ze zeggen hiermee dat Conner Rousseau wel degelijk een misdrijf pleegde”, zo zegt de advocaat van één van de drie groepen die een strafklacht neerlegden tegen de Vooruit -voorzitter. Maar een proces is voor hen nog niet helemaal van de baan.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Antwerpse straten lopen onder water door hevige regenval: “Rioolputten konden het regenwater niet meer slikkenDe hevige regenval in de vooravond zorgt ervoor dat in Antwerpen straten blank komen te staan. Onder meer de Vogelzanglaan aan Antwerp Expo is voor een deel afgesloten. “Dat is inderdaad een gekende plek”, zegt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen.

La source: gva | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Twintig senioren en gezin in allerijl geëvacueerd uit Huize Zonnevreugd: “Hoogspanningscabine dreigde onder teTwintig senioren en een Oekraïens gezin die in Huize Zonnevreugd op de Markt in Ichtegem verblijven moesten dinsdagavond in allerijl geëvacueerd worden vanwege wateroverlast. “Het water in het centrum steeg erg snel en de beek achter Zonnevreugd trad buiten de oevers”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »