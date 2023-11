Onderzoek naar mogelijk racistische opmerking van Conner Rousseau tegenover Romagemeenschap afgerond

Het onderzoek naar het incident waarbij Conner Rousseau zich mogelijk racistisch heeft uitgelaten tegenover de Romagemeenschap, is afgerond. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De Vooruit-voorzitter zelf maakt bekend dat hij op bezoek moet in de Dossinkazerne en therapie zal volgen.

“Het parket besliste om een procedure bemiddeling en maatregelen op te starten overeenkomstig artikel 216 ter Wetboek van Strafvordering”, schrijft het parket in een mededeling over het afgeronde onderzoek naar het incident van 2 september waarbij Conner Rousseau zich mogelijk racistisch had uitgelaten tegenover de Romagemeenschap in Sint-Niklaas. Het parket communiceert “om privacyredenen” niet over de precieze maatregelen, maar Rousseau zelf doet dat wél in een schriftelijk reactie aan onze redactie. “Ik heb de beslissing van het parket vernomen. Ik erken mijn fout en zal de maatregelen nauwgezet uitvoeren. Ik zal de bemiddeling met de Romagemeenschap, die ik al heb opgestart, verderzetten”, aldus Roussea

:

NİEUWSBLAD_BE: “Alweer een jaartje wijzer”: jarige Conner Rousseau heet niet langer King Connah op Instagram Conner Rousseau heeft ter gelegenheid van zijn 31ste verjaardag zijn profielnaam op Instagram aangepast. Groot geworden als ‘King Connah’ gaat de voorzitter van Vooruit nu ook op Instagram voortaan gewoon als Conner Rousseau door het leven.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Slaaptekort kan nefaste gevolgen hebben voor de gezondheidEen slaaptekort van 90 minuten per nacht kan al nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid, volgens een nieuw onderzoek aan de universiteit van Columbia in New York.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: OHL klaar om Rode Duivels te ontvangen achter gesloten deuren voor vriendschappelijke wedstrijd tegen ServiëOH Leuven staat klaar om de Rode Duivels te ontvangen achter gesloten deuren voor de vriendschappelijke wedstrijd woensdagavond tegen Servië. De wedstrijd zou achter gesloten deuren en dus zonder publiek doorgaan. Het veld van het Koning Boudewijnstadion in Brussel ligt er voorlopig te slecht bij om op te voetballen.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Laatste momenten samen voor beslissing in ‘Blind getrouwd’: “Misschien is er toch meer dan vriendschap”In ‘Blind Getrouwd’ komt het keuzemoment dichterbij: wie blijft getrouwd? In de tiende aflevering zagen we de koppels hun laatste momenten samen spenderen om uit te vissen of ze straks ‘ja’ of ‘neen’ moeten zeggen tegen elkaar.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

KNACK: Video van Hamasstrijders die huizen van Palestijnen binnendringen is valsOp sociale media circuleert een video die zou tonen hoe Hamasstrijders huizen van Palestijnen binnendringen om hen te dwingen om te vechten tegen het Israëlische leger. Dat klopt niet. De beelden werden begin oktober gemaakt in Jemen en tonen een inval van een gewapende militie in het huis van een burger begin oktober.

La source: Knack | Lire la suite »

GVA: Ondanks extra bedden voor daklozen vreest Antwerpse winteropvang tekort: “Woningcrisis maakt het er niet beterWoensdagnacht komen er een honderdtal extra bedden bij in de nachtopvang voor dak- en thuislozen in Antwerpen. Of dat genoeg zal zijn, is nog afwachten. “Vorig jaar zaten we nauw tegen onze maximumcapaciteit aan. De huidige woningcrisis maakt het er niet beter op”, stelt CAW Antwerpen.

La source: gva | Lire la suite »