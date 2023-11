Beperkte toegang tot pretpark voor jongen met beperking

Al acht jaar hebben ze een abonnement op het pretpark Bellewaerde. Maar plots mag Lander Blomme (15) er nog amper op attracties, stellen zijn mama en papa vast. Bellewaerde hanteert strengere veiligheidsnormen en daar is de jongen die een beperking heeft de dupe van. Zijn ouders vragen begrip.Het gezin heeft al acht jaar een abonnement voor het West-Vlaamse pretpark Bellewaerde. Daar komt nu wellicht een einde aan. Pas in september hebben Landers ouders het abonnement opnieuw verlengd.

Omdat Bellewaerde de veiligheidsnormen nu heeft verstrengd, mag Lander Blomme (15) ineens nog nauwelijks op attracties, ook al krijgt hij de hulp van zijn pa. En een discussie over terugbetaling van het abonnement blijkt niet mogelijk. Door hersenschade bij zijn geboorte slaagt Lander er niet in om iets op te tillen, te lopen of rechtop te zitten. Praten gaat evenmin. “Jarenlang kochten wij een abonnement voor onze mindervalide zoo

NİEUWSBLAD_BE: Bewoners van dit pittoreske plaatsje hebben het gehad met Kerstmis: “Iedereen is welkom, maar niet dan”De eindejaarsfeesten komen er langzaam aan, maar daar kijken ze in het Britse Shere niet naar uit. In het dorpje in graafschap Surrey werden de films The holiday en in mindere mate Bridget Jones’s Diary gedraaid. Ze zijn de kersttoeristen er grondig beu.

NİEUWSBLAD_BE: Tien houten garageboxen volledig uitgebrand in Antwerpen: “Niemand raakte gewond, maar kwaad opzet is niet uitIn de Gravenlaan in Ekeren zijn maandag tien garageboxen uitgebrand. Het vuur ging gepaard met veel rook, waardoor de rookpluim al van ver zichtbaar was. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. “Kwaad opzet wordt niet uitgesloten”, zegt de Antwerpse politie.

NİEUWSBLAD_BE: Scandinavië siert de top van meest vrouwvriendelijke landen ter wereld, maar hoe staat België ervoor?Het Georgetown university instituut voor vrouwen, vrede en veiligheid (GIWPS) en het privé-onderzoeksinstituut voor vredes- en conflictstudies (PRIO) in Oslo, Noorwegen bekeken hoe veilig het leven is voor vrouwen in 177 landen. De winnaar? Denemarken. En ook onze buurlanden Nederland en Luxemburg scoren goed over de hele lijn.

GVA: Jeanneke (96), die na 70 jaar haar huis moest verlaten, heeft eindelijk haar stekje gevonden: “Hopelijk kan ik“Momenteel gaat het goed, maar er zijn toch nog momenten dat ik veel moet huilen”, zegt de 96-jarige Jeanneke Vervoort uit Waarloos (Kontich).

GVA: Kapster van Jean-Marie Pfaff zet villawijk De List in rep en roerDe anders zo rustige wijk De List in Schoten staat in rep en roer. Aanleiding is het voornemen van bewoonster Medine Iliksiz om haar garage om te vormen tot een klein kapsalon. “We zullen hooguit …N-VA Schoten draagt Christof Victor voor als nieuwe schepen van onder meer Cultuur, Erfgoed en Burgerzaken voor de resterende dertien maanden van de aflopende bestuursperiode. Hij legt volgende …In Café Breughel werd dinsdag het laatste pintje getapt. Het bekende café heeft haar vaste plek aan het marktplein al sinds de jaren ‘60. Maar nu gaan de deuren definitief toe, tot groot ongenoegen … IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Het PSV van de provincie Antwerpen en een diepterecord opgemeten in Katelijne In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de spelers van Alberta Schilde die titelconcurrent Sint-Job met 10-1 wandelen stuurde

