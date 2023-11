Classement mondial de la paix et de la sécurité des femmes

Le dernier indice mondial de paix et de sécurité des femmes (WPS) a été publié par le Georgetown Institute for Women, Peace and Security et l’institut privé de recherche sur la paix et les conflits de Norvège. Pour la quatrième fois, 177 pays ont été classés selon l’inclusion, la justice et la sécurité des femmes. Sous ces trois dimensions se cachent 13 indicateurs qui permettent d’évaluer les pays.

L’éducation, l’emploi, la représentation parlementaire ou les violences intrafamiliales sont analysés. Quatre nouveaux indicateurs ont été ajoutés cette année : l’accès à la justice, la mortalité maternelle, la violence politique et la proximité des conflits. Il est important de noter qu’aucun pays n’obtient de résultats parfaits, l’Institut Georgetown précise d’ailleurs que 'tous les pays peuvent encore s’améliorer.

:

NİEUWSBLAD_BE: Scandinavië siert de top van meest vrouwvriendelijke landen ter wereld, maar hoe staat België ervoor?Het Georgetown university instituut voor vrouwen, vrede en veiligheid (GIWPS) en het privé-onderzoeksinstituut voor vredes- en conflictstudies (PRIO) in Oslo, Noorwegen bekeken hoe veilig het leven is voor vrouwen in 177 landen. De winnaar? Denemarken. En ook onze buurlanden Nederland en Luxemburg scoren goed over de hele lijn.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

LEVİF: Les parents de Julie Van Espen attaquent l'Etat belge en justiceLes parents de Julie Van Espen, la jeune femme violée et assassinée en mai 2019 à Merksem, Anvers, ont décidé d’attaquer l’Etat belge en justice. Ils estiment que leur fille seraient encore en vie si la justice avait fonctionné correctement.

La source: LeVif | Lire la suite »

GVA: Le Royal Antwerp FC présente un système de gobelets réutilisablesLe Royal Antwerp FC a présenté un système innovant et unique de gobelets réutilisables pour améliorer l'expérience des fans et promouvoir la durabilité.

La source: gva | Lire la suite »

LEVİF: La répression préventive des activistes et la «libération» de la violence des colons font craindre une insurrection que Washington tente de prévenirLa passivité des dirigeants israéliens à l’égard des violences perpétrées par les colons contre les Palestiniens en Cisjordanie depuis un mois fait partie des sujets qui irritent à Washington. Alors qu’ils ont déployé leur arsenal en Méditerranée orientale pour prévenir d’éventuelles extensions du conflit, ce qui semble fonctionner sur le versant nord d’Israël comme l’a montré le discours prudent du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah, le 3 novembre, les Américains peuvent légitimement s’inquiéter qu’Israël n’agisse pas avec la même précaution dans les territoires palestiniens occupés

La source: LeVif | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Trêve internationale : la Belgique reçoit la Serbie avant l'Euro 2024La Belgique, déjà qualifiée pour l'Euro 2024, affronte la Serbie lors de la trêve internationale avant de conclure sa campagne de qualification face à l'Azerbaïdjan.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »