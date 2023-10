Nieuw zwembad gaat al na de kerstvakantie open: “Eerst scholen en clubs, nadien het grote publiek”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

Acteur Geert Van Rampelberg voor het eerst te zien in een musical'Red Star Line', de succesvolle musical van Studio 100, krijgt er een belangrijke naam bij. Iemand die bovendien nooit eerder in het musicalwereldje te vinden was.

Studiebureau organiseert uitdagende ontwerpwedstrijd voor studenten: "Ze moeten voor het eerst een uitkijkpuntHet Sint-Niklase studie- en bouwkundig bureau SBE organiseert voor de vierde keer een ontwerpwedstrijd voor studenten. Voor het eerst vormt niet een brug, maar wel een panoramisch uitkijkpunt aan de Frans-Belgische grens de kern van de opdracht. "Het winnende team gaat met een prijzenpot van 2.000 euro aan de haal", klinkt het.

ECB last rentepauze inVoor het eerst in meer dan een jaar houdt de ECB de rente ongewijzigd.

Het uitzicht van Melat Gebeyaw Nigussie: 'Je moet even niks, gewoon het zicht in je opnemen'Sinds Melat Gebeyaw Nigussie directeur van de Beursschouwburg is, kijkt ze uit op het appartementsgebouw dat haar al aansprak toen ze nog student was. 'Ik zie er het banale, alledaagse leven in een soort verstilde wereld.'

Het ene 'Westel' is het andere niet: Westerlo Ladies lijkt nu al op weg naar titelHet ene Westerlo is het andere niet. Terwijl Jonas De Roeck en co. moeten knokken voor ieder punt, kunnen de Westerlo Ladies dit weekend al een kleine eerste stap richting de titel zetten. Tot grote tevredenheid van voorzitter Oktay Ercan en vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. "We willen op alle vlakken deze club verder uitbouwen, ook bij de vrouwen.