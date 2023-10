Alexander De Croo over lastige week die Open Vld doormaakte: “Partijvernieuwing is voor een stuk een hobbelig

parcours”Nieuw zwembad gaat al na de kerstvakantie open: “Eerst scholen en clubs, nadien het grote publiek”Vrachtwagenchauffeur betrapt onder invloed van cannabis: politie schrijft ook voor bijna 4.000 euro boetes uit

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Alexander De Croo a reçu des familles belges d'otages israéliens détenus par le HamasLe Premier ministre Alexander de Croo a reçu, mercredi soir en son cabinet à Bruxelles, des membres des familles d'otages... Lire la suite ⮕

Alexander De Croo reçoit des membres des familles d’otages israéliens aux mains du HamasSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : le Premier ministre Alexander de Croo reçoit des membres des familles d’otagesAlexander de Croo a reçu, mercredi soir en son cabinet à Bruxelles, des membres des familles d’otages israéliens retenus par le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza, en appelant à leur libération. Lire la suite ⮕

Attentat terroriste à Bruxelles : Alexander De Croo exprime sa pleine confiance dans ses trois ministresLe Premier ministre, Alexander De Croo, a exprimé jeudi la confiance de son gouvernement dans les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Paul Van Tigchelt, et la secrétaire d’Etat à l’Asile, Nicole de Moor, mis sur le gril ces derniers jours à la suite de l’attentat terroriste commis le 16 octobre à Bruxelles. Lire la suite ⮕

Le Premier ministre Alexander De Croo juge la proposition européenne de rallonge du budget « pas acceptable »La proposition de la Commission européenne demandant aux États membres des contributions complémentaires pour renflouer le budget de l’UE « n’est pas acceptable » en l’état pour la Belgique, a averti jeudi le Premier ministre Alexander De Croo, à son arrivée au sommet européen de Bruxelles. Lire la suite ⮕

Alexander De Croo va-t-il tuer l’Open VLD ? (analyse)Alexander De Croo parviendra-t-il à ne pas faire disparaître son parti, l'Open VLD, confronté à une importante crise ? Lire la suite ⮕