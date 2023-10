Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegd

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Journalist van Al Jazeera versloeg de dood van zijn vrouw en kinderen: “Hij wist niet dat zijn familie ook getroffen was”Tom Ongena trekt de Vlaamse lijst bij de verkiezingen van volgend jaar, kersvers minister van Justitie Paul Van Tigchelt zal de Kamerlijst trekkenVerwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je...

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Op Allerheiligen worden finales van de Beker van het Waasland betwist in KruibekeOp woensdag 1 november worden op de terreinen van JV Kruibeke, aan de Kerkeputten in Kruibeke, de finales van de Beker van het Waasland, nu de Herwig Sport Cup, georganiseerd. Om 14 uur wordt de vrouwenfinale afgewerkt tussen Bosdam Beveren (interprovinciale) en HRS Haasdonk (tweede provinciale). Om 16 uur is het de beurt aan de mannen. Lire la suite ⮕

Beraadgeslagen beweegt tegelijk vooruit en achteruitHet beweegt, op het nieuwe album van Beraadgeslagen, en het is smullen voor oud én jong. Lire la suite ⮕

De Croo houdt het schip nog drijvende, maar het is compleet stuurloosFuncties dienen niet om politici te ‘belonen’, schrijft Marc Reynebeau. Ministers moeten aan politiek doen, maar die ambitie heeft Open VLD nu opgegeven. Lire la suite ⮕

Het Arabisch antisemitisme kwam er door het zionisme, niet omgekeerdIn de Arabische wereld is er pas sprake van echt ­antisemitisme sinds de Palestijnse Nakba, schrijft Geert Vervaele. Lire la suite ⮕

‘De honderdduizenden gevallen van individueel lijden in het Midden-Oosten worden al snel een statistiek’Als ik tussen het maniakaal opvolgen van het nieuws uit het Midden-Oosten door even stilsta bij het menselijk leed zelf, wordt het mij snel véél te veel. Lire la suite ⮕

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript. Lire la suite ⮕