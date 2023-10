Acteur Geert Van Rampelberg voor het eerst te zien in een musical

Vanaf volgend voorjaar zal de bekende acteur Geert Van Rampelberg (48) een deel van de opvoeringen voor zijn rekening nemen. Hij vertolkt vanaf maart afwisselend de rol van Walter met collega Peter Van de Velde. Van Rampelberg is bekend van series alsis groots en indrukwekkend, echt fantastisch. Hierin mogen meespelen vind ik enorm spannend, maar ik kijk er vooral naar uit”, blikt Geert vooruit.

Er zijn al tientallen opvoeringen achter de rug, maar door de aanhoudende belangstelling blijven er nieuwe data gepland worden. Omdat sommige acteurs niet altijd meer beschikbaar zijn, zijn er al een poosje andere mensen aangesproken om de rol over te nemen. Zo voegden zich reeds Tine Embrechts, Bert Verbeke, Femke Verschueren en Hugo Sigal bij de cast.

