Na schandaal rond Frank Creyelman checkt Mechelen zijn ICT-veiligheid extra: “Ik denk niet dat China als eerste onze stad viseert”PORTRET.

Wie is de Vlaams Belanger die spioneerde voor China? Frank Creyelman bezorgde voorzitter Tom Van Grieken al eerder kopzorgenMama roept op om waakzaam te zijn nadat man haar zoon aanspreekt: “Gelukkig is Tim op fiets kunnen springen en ontkomen” Na schandaal rond Frank Creyelman checkt Mechelen zijn ICT-veiligheid extra: “Ik denk niet dat China als eerste onze stad viseert” Windhanen blinken opnieuw op kerktorens in Hombeek en Leest: “Boodschap achtergelaten voor toekomstige generatie”Mechels gezin slachtoffer van racisme tijdens kampeertrip: “Hij dreigde onze kinderen aan te rijden” Een weekendje met hun kinderen op een camping in Westende ontaardde voor Boule Mpanya (36) en zijn vrouw Evelien Derekx (39) in een regelrechte nachtmerri





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Belçika sanatçılarının eserleri Mechelen'deki Het Kunstuur'da sergileniyorHans Bourlon ve Jos De Bie, Belçika sanatçılarının eserlerini Mechelen'deki Het Kunstuur'da sergiliyor. Eserler, 1850-1950 dönemine ait ve ünlü ve bilinmeyen Vlam sanatçılarının çalışmalarını içeriyor. Ziyaretçiler, audioguide eşliğinde eserler hakkında açıklamalar dinleyebilir ve geçmiş ile günümüz arasındaki bağlantıyı keşfedebilirler.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Auto smakt tegen brugpijler op E19: Lierse vrouw (20) overleeft klap nietEen twintigjarige vrouw uit Lier is vrijdagochtend omgekomen bij een verkeersongeval op de E19 in Mechelen. Vlak bij het op- en afrittencomplex in Mechelen-Noord kwam ze met haar wagen tegen een brugpijler terecht. Ze overleed ter plaatse.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

“Wat een hel om er te geraken”: Bart De Wever eet lasagne in Mechelen en spuit kritiek op de vesten, maar is dAmper enkele dagen nadat de Nederlandse komiek Bas Birker op de nationale televisie de Mechelse vesten op de korrel nam, is er nu Bart De Wever (N-VA). De Antwerpse burgemeester en partijvoorzitter kwam in de Dijlestad een lasagne eten en deed en passant zijn beklag over de stadsring.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Bart De Wever zegt dat Antwerpen ‘dubbel zoveel erkende asielzoekers’ als Gent ontvangt. Klopt dat?Of het leegstaande Stuivenbergziekenhuis kan dienen als asielcentrum? De suggestie werd opgeworpen door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Stockage et distribution des vaccins Covid : le marché accordé en 2022 était-il 'réglo' ? Le ministre Vandenbroucke a demandé un auditC’est une affaire qui, cette dernière semaine, a pris de l’ampleur autour du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Archeologische vondsten uit grootste begijnhof in West-Europa veilig opgeborgenOp de plek waar vandaag parking Keerdok in Mechelen staat, bevond zich ooit het grootste begijnhof van West-Europa. Het werd in de zestiende eeuw compleet platgebrand. De vondsten die archeologen hebben gedaan, zijn nu veilig opgeborgen.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »