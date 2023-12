Open VLD is de kleinste partij in Vlaanderen volgens nieuwe peiling

In een nieuwe peiling van RTL, VTM, HLN en Le Soir is Open VLD van premier Alexander De Croo virtueel de kleinste partij in Vlaanderen. In Brussel is de extreemlinkse PVDA afgetekend de grootste. Voor de peiling zijn een kleine duizend Vlamingen ondervraagd tussen 4 en 11 december. De cijfers houden dus rekening met de personeelsperikelen bij Open VLD en met het ontslag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

Hoewel alles binnen de maximale foutenmarge van 3,2 procent valt, is er voor die twee laatste partijen duidelijk een dalende tendens te merken. Vooruit haalde in dezelfde peiling in september nog 15,4 procent en moet het nu met 13,8 procent doe





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Resultaten van proefprojecten rond digitaal statiegeld in VlaanderenDe resultaten van een tweede reeks proefprojecten rond digitaal statiegeld lijken positief. Steden en gemeenten zijn bang voor extra kosten en pleiten voor een inzameling via de pmd-zak thuis en de supermarkten.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Gwendolyn Rutten over de watersnood: ‘Er is ook een Vlaanderen buiten Antwerpen’De Vlaamse regering bespreekt vandaag een actieplan om de overstromingen in de Westhoek in te dijken. Vlaams minister Gwendolyn Rutten kent de problemen in haar eigen Demerstreek en pleit ervoor om het budget goed te verdelen in Vlaanderen.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Europa kreunt onder winterweer, code geel in Vlaanderen: gevaarlijk glad op de wegGrote delen van Europa worden geteisterd door zware sneeuwval: een skigebied moest de deuren sluiten, vliegverkeer werd stilgelegd, en in Oostenrijk en Duitsland vielen er doden te betreuren.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Europa kreunt onder winterweer, code geel in Vlaanderen: gevaarlijk glad op de wegGrote delen van Europa worden geteisterd door zware sneeuwval: een skigebied moest de deuren sluiten, vliegverkeer werd stilgelegd, en in Oostenrijk en Duitsland vielen er doden te betreuren.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

DPG Media realiseert oude droom met overname RTL NederlandDPG Media, het moederbedrijf van VTM en Het Laatste Nieuws, neemt RTL Nederland over. Wat DPG al 35 jaar met VTM doet, kan het nu ook in Nederland neerzetten. DPG Media betaalt 1,1 miljard euro voor RTL Nederland.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Regering schroeft subsidies voor krantenbedeling fors terugDat hebben premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) dinsdag bekendgemaakt. Eerder op de dag raakte het

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »