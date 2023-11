Archeologische vondsten uit grootste begijnhof in West-Europa veilig opgeborgen

Op de plek waar vandaag parking Keerdok in Mechelen staat, bevond zich ooit het grootste begijnhof van West-Europa. Het werd in de zestiende eeuw compleet platgebrand. De vondsten die archeologen hebben gedaan, zijn nu veilig opgeborgen.





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Crematoria Westlede in Lochristi en Sint-Niklaas schakelen over naar elektrische ovens: “Pioniers in Europa”Crematorium Westlede, met vestigingen in Lochristi, Aalst en Sint-Niklaas, schakelt volledig over naar groene energie. De bestaande gasovens worden stelselmatig vervangen door elektrische.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Demir gelooft niet dat Europa boetes zal opleggen voor missen klimaatdoelenVlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) betwijfelt of Europa zo ver zal gaan om boetes op te leggen aan lidstaten die hun klimaatdoelen niet halen. Dat heeft ze vrijdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Vlaams minister Demir gelooft niet dat Europa boetes zal opleggen voor missen van klimaatdoelenVlaams minister van Energie Zuhal Demir betwijfelt of Europa zo ver zal gaan om boetes op te leggen aan lidstaten die hun klimaatdoelen niet halen. Dat zei ze bij Radio 1.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Vlaams minister Demir gelooft niet dat Europa boetes zal opleggen voor missen van klimaatdoelenVlaams minister van Energie Zuhal Demir betwijfelt of Europa zo ver zal gaan om boetes op te leggen aan lidstaten die hun klimaatdoelen niet halen. Dat zei ze bij Radio 1.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Dirk Draulans’ Beestenboel: waarom het herstel van de lynxpopulatie in Europa moeizaam verlooptZo’n honderd jaar geleden zouden er nog amper zevenhonderd lynxen in Europa rondgelopen hebben. Dat was een fractie van de oorspronkelijke populatie.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Tijdens weekend raast storm Domingos over EuropaDe Atlantische kust van Frankrijk kan zaterdag opnieuw worden getroffen door felle windstoten. Daarvoor waarschuwt de Franse weerdienst Météo France vrijdag. Hoewel Domingos minder hevig is dan het stormweer van donderdag kan de nieuwe stormdepressie een impact hebben in Spanje, Frankrijk en het noorden van Portugal.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »