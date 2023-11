Météo en Belgique : ce jeudi sera rythmé par la tempête Ciarán et ses fortes rafales de vent

Notre pays sera sous l’influence de la tempête Ciaran, qui passera par le sud de l’Angleterre avant de se diriger vers le nord. Ce qui signifie que le vent se renforcera nettement ce matin, avec des rafales avant midi de 90 à 110 km/h sur la moitié Ouest du pays et de 70 à 90 km/h pour la moitié Est.

Les valeurs maximales atteindront 9 à 10°C en Ardenne, 10°C le long des plages, 11°C pour Virton, 12 à 13°C pour la plupart des régions centrales et 14°C en Campine. Ce soir et cette nuit, le vent deviendra plus faible au fur et à mesure que la tempête s’éloigne. Il pleuvra encore souvent près de la côte et le temps sera plus sec mais très nuageux pour les autres régions. Les minima iront de 3 à 8°C.

