Une alerte jaune a été émise par l’IRM en vue de la tempête Ciarán. Des mesures sont prises dans de nombreux endroits en Belgique.

L’institut royal météorologique (IRM) a annoncé des rafales de vent comprises entre 70 km/h sur l’est du pays et 110 km/h sur l’ouest du territoire ce jeudi. Elle a émis une alerte orange pour la Côte et la Flandre occidentale, jaune pour le reste des provinces belges. De nombreuses forêts seront donc fermées au public. Le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a par ailleurs été activé.

a par ailleurs décidé de fermer préventivement toutes les forêts provinciales à partir de 18 heures ce mercredi., le spectacle historique de lumières « Waar Water Was » n’aura pas lieu ce jeudi. Le zoo pour enfants, le parc sportif, les palissades et les parcs resteront fermés. headtopics.com

et jeudi durant toute la journée. Jeudi matin, les autorités liégeoises se concerteront avec les forains pour examiner laont également décidé de fermer jeudi leurs espaces boisés. « Sont notamment visés le parc des Mayeurs, la drève de Longchamps et le parc de la Justice de Paix », a précisé le bourgmestre Jacques Chabot.

