Liberaal boegbeeld en moeder van de euthanasiewet Jeannine Leduc (84) overleden

Ongezien fel debat over fusie verdeelt Zwijndrechtenaars: “Ik ben voor de fusie, maar durf dat niet meer zeggen”Stormloop op tickets voor EK 2024: 20 miljoen aanvragen voor 1,2 miljoen kaartjes, wie ernaast grijpt, krijgt straks nieuwe kans

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” headtopics.com

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Liberaal eresenator Jeannine Leduc overledenLiberaal eresenator Jeannine Leduc, die meeschreef aan de euthanasiewet, is op 84-jarige leeftijd overleden. Lire la suite ⮕

Décès de la sénatrice honoraire Jeannine Leduc à l’âge de 84 ansLa sénatrice libérale honoraire Jeannine Leduc est décédée à l'âge de 84 ans, a annoncé vendredi le président de... Lire la suite ⮕

Nieuw zwembad gaat al na de kerstvakantie open: “Eerst scholen en clubs, nadien het grote publiek”De bouw van het nieuwe Durmebad gaat met rasse schreden vooruit. Het grote bad is al helemaal opgevuld, het kleine bad wordt nog afgewerkt. Burgemeester Filip Anthuenis (Lokaal Liberaal) en schepen Marjoleine de Ridder (CD&V) hopen in februari volgend jaar het water in te kunnen duiken. Lire la suite ⮕

Voormalig Chinees premier Li Keqiang overledenDe voormalige Chinese premier Li Keqiang is op 68-jarige leeftijd overleden, melden Chinese staatsmedia. Li was premier van 2013 tot 2023. Lire la suite ⮕