Liberaal eresenator Jeannine Leduc overleden

‘Eresenator Jeannine Leduc, die meeschreef aan de euthanasiewet, is vandaag rustig ingeslapen’, schreef Open VLD-voorzitter Tom Ongena op X. ‘Bedankt voor alles wat je voor onze partij deed, maar nog belangrijker, voor het Belgische volk. Hopelijk vind je de rust die je zovelen gegund hebt. Je was een voorbeeld voor ons allen.’

De lerares en schooldirectrice startte haar politieke carrière in 1970, als lid van de nationaal bureau van PVV-Vrouwen - de PVV is de voorloper van Open VLD. Van 1982 tot 1992 was ze ook voorzitster van die organisatie, om vervolgens zeven jaar lang ondervoorzitster van VLD-Vrouwen te worden.Leduc zetelde van 1993 tot 2007 in de Senaat.

Als nationale politica zal Leduc de geschiedenisboeken ingaan als de moeder van de euthanasiewet. ‘Elke partij had een euthanasievoorstel. Ik heb iedereen rond de tafel gebracht en een meerderheidsvoorstel klaargestoomd. Dat is ook goedgekeurd. headtopics.com

