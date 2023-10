Voormalig Chinees premier Li Keqiang overleden

‘Op 26 oktober kreeg Li plots een hartaanval. Hij stierf op 27 oktober om 00.10 uur, nadat alle reddingsmaatregelen waren gefaald. Hij stierf op 68-jarige leeftijd’, meldt het staatspersagentschap New China.

Li was wat naar het achterplan verdwenen nadat hij in 2013 de strijd om het presidentschap verloren had van Xi Jinping. Als premier was hij in theorie nog ­altijd de tweede machtigste man van ­China, maar in de praktijk was daar jarenlang nauwelijks iets van te merken. In mei 2022 verscheen hij iets prominenter op het politieke toneel.

