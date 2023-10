PODCAST. Dave & Patje zagen iets te veel trammelant in voetballand: show zonder gast maar met een beetje Jefke

Het olijke duo zag de voorbije weken iets te veel ‘trammelant’ naar hun goesting en ondertussen spamden ze de voicemail van een vriend van de podcast vol. Mét resultaat. Dat plannetje ‘zonder gast’ viel dus al snel in het water… Veel luisterplezier!Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij.

“Ik mis spelen in de Champions League wel”: Red Flame Janice Cayman spreekt voor het eerst over haar transfer naar Leicester City Pieterjan Monteyne (Jong KV) kan dit weekend periodetitel pakken: “Kwestie van tijd vooraleer sommige jongens stap naar A-ploeg zetten”“Ik mis spelen in de Champions League wel”: Red Flame Janice Cayman spreekt voor het eerst over haar transfer naar Leicester City

Jani Kazaltzis spreekt over vader die het moeilijk had met zijn coming out: “Pas toen zijn vader overleed, heeJani Kazaltis (44) vertelt in de nieuwe podcast ‘Peter Van de Veire & de zandloper’ van Radio2 over hoe zijn vader twee jaar lang het contact met hem verbrak nadat hij uit de kast kwam. “We hebben één keer één super intens gesprek gehad.” Lire la suite ⮕

Ministers Peeters vindt dat topvrouw De Lijn ‘moet stoppen met klagen en zagen’Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft uitgehaald naar de topvrouw van De Lijn. Die had in een interview de vervoersmaatschappij ‘een kadaver’ genoemd dat lijdt onder een ‘verrottingsstrategie’. ‘Stop met zagen en klagen’, riposteerde Peeters woensdag in het Vlaams Parlement. Lire la suite ⮕

Realityster getuigt voor het eerst over hoe ze andere realityster in de cel kreeg na wraakporno: “Wat als mijnMeer dan 10 miljoen mensen al zagen een stiekem gefilmde sekstape van realityster Georgia Harrison. Bijna ging de 28-jarige Britse eraan onderdoor, maar vandaag zit haar voormalige geliefde achter de tralies en heeft zij een boek uit over haar nare ervaring. Lire la suite ⮕

PODCAST. Dave & Patje zagen iets te veel trammelant in voetballand: show zonder gast maar met een beetje JefkeVerwacht van Dave Peters en onze huisanalist Patrick Goots geen tactische analyses of voetbaltechnische discussies, wel een pittige podcast boordevol anekdotes en de nodige humor. In aflevering 51 is het back to basics: Dave & Patje kletsen zonder gast een uur vol. Lire la suite ⮕