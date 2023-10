Chinese oud-premier Li Keqiang (68), die aan de kant geschoven werd door president Xi Jinping, is plots gestorven

Het nieuws over de dood van Li Keqiang is vanmorgen bekendgemaakt door het Chinese staatspersbureau: "Kameraad Li Keqiang is in Shanghai overleden. Hij kreeg een hartaanval op 26 oktober 2023, en ondanks alle inspanningen om hem te redden, is hij op 27 oktober 2023 om 00.10 uur in Shanghai overleden." Zijn dood komt onverwacht. Hij ging in maart met pensioen.Li Keqiang was ooit een concurrent van Xi Jinping voor het presidentschap, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind.

Li Keqiang was een voorstander van politieke en economische hervormingen. Hij wilde een liberale koers varen. Xi Jinping wilde het tegenovergestelde: veel meer controle door de staat. Li kon nooit echt zijn stempel drukken op het beleid.

Maar hij was af en toe wel kritisch over hoe het er in China aan toeging. Zo klaagde hij tijdens zijn premierschap de grote ongelijkheid aan. Zijn uitspraken werden gecensureerd in de Chinese media. Vele Chinezen hadden hun hoop gesteld op Li Keqiang, maar hij heeft nooit een vuist kunnen maken tegen de autoritaire president.Li Keqiang, tien jaar lang de nummer 2 van de Chinese politiek, raakte steeds meer geïsoleerd. President Xi Jinping overschaduwde hem en benoemde vertrouwelingen op sleutelposities in zijn regering. Uiteindelijk ging Li Keqiang in maart van dit jaar met pensioen. Hij werd opgevolgd door Li Qiang, ook een Xi Jinping-getrouwe. headtopics.com

Bij zijn pensioen zei Li Keqiang: "Terwijl mensen werken, kijkt de hemel toe. De hemel heeft ogen." Waarnemers hoorden in die woorden veel frustratie, en de hoop dat hij ooit gelijk zal krijgen.Nieuwe fusiegemeenten

Lire la suite:

vrtnws »