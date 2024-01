Les microplastiques présents en grande quantité dans l'eau en bouteille

Ils pèsent moins de 10% du poids de la pollution plastique en mer mais représentent 90% des objets qui s’y trouvent. Ce sont les microplastiques. Depuis des décennies, ces minuscules fragments de plastique ont colonisé tout l’environnement, de l’atmosphère aux sols en passant par la chaîne alimentaire et l’eau en bouteille. Et ce, à des quantités bien plus importantes que celles estimées jusqu’à présent. C’est ce que révèle une étude publiée ce mardi 9 janvier 2024 dans la revue PNAS.

En utilisant une technique novatrice leur permettant d’observer des microplastiques de moins d’un micromètre (appelés les nanoplastiques), des scientifiques ont analysé l’eau de bouteilles plastiques de plusieurs marques populaires. Le résultat est sans appel : chaque litre d’eau contient en moyenne 240.000 fragments de plastique détectable, soit 100 fois plus que les précédentes estimations. Se posent alors plusieurs questions : comment sont-ils arrivés là ? Quels sont les risques pour la santé ? Et quelles solutions sont sur la table ? Explication





