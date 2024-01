Les difficultés d'une personne en reconversion professionnelle

Ann PeutemanLiesbeth Kennes donne des cours de néerlandais et d'anglais au Busleyden Atheneum à Malines depuis le 1er septembre. À chaque vacance, Knack lui demande son expérience en tant que personne en reconversion professionnelle. Très difficile. Juste après les vacances d'automne, alors que j'avais beaucoup de travail pour l'école, j'ai dû faire un stage pour ma formation d'enseignante. Peu de temps après, ma belle-mère, qui était gravement malade depuis un certain temps, est décédée.

Elle n'avait que 65 ans. J'avais d'abord prévu de rester à la maison uniquement pour les funérailles, mais cela s'est avéré irréaliste. Un tel adieu est non seulement émotionnellement difficile, mais il y a aussi beaucoup de tracas pratiques. Au final, je n'ai pas travaillé pendant presque une semaine. Le résultat était que mes élèves passaient beaucoup de temps à étudier. Surtout la classe à laquelle j'enseigne cinq heures de néerlandais et deux heures d'anglais chaque semaine. Je me sentais coupable à ce sujet, car je n'aimerais pas non plus passer un quart de mon temps de cours à étudier. Pourtant, je suis heureuse d'être restée à la maison à ce moment-là





