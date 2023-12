Mary Ratcliffe : une adolescente qui a aidé à décoder les messages nazis

Mary Ratcliffe était encore adolescente lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Une jeune femme avec un impact énorme. Car sa connaissance de la machine Bombe a aidé les Britanniques à décoder les messages allemands. Ce qui, selon beaucoup, a permis de raccourcir la durée de la guerre et de sauver des millions de vies. Ratcliffe avait quinze ans lorsque les Allemands ont déclaré la guerre.

Quelques années plus tard, malgré son jeune âge, elle a décidé de ne pas rester les bras croisés et est devenue membre du Women's Royal Naval Service. Là, elle a été chargée, comme de nombreuses autres femmes, de travailler dans une base secrète à Middlesex où elle devait décoder les codes des nazis. Cela se faisait avec la machine 'Bombe', développée par Alan Turing, qui permettait de casser les machines de codage Enigma des Allemands. Ainsi, les messages secrets des nazis pouvaient être déchiffrés





