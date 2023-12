Gloria Monserez devant le tribunal de police pour utilisation du smartphone au volant

Gloria Monserez (22) devra bientôt s'expliquer devant le tribunal de police. Cet été, elle a été arrêtée car elle utilisait son smartphone au volant. Elle présente une émission avec Bart Peeters. La présentatrice et actrice de Lierre a été prise en infraction contre le code de la route à Kessel-Lo dès le début du mois de juin. L'affaire sera jugée devant le tribunal de police de Louvain le mercredi 17 janvier 2024.

Le juge peut lui infliger une interdiction de conduire de huit jours à cinq ans et une amende allant de 240 euros à 2 000 euros. Selon le code de la route, elle n'est plus considérée comme une jeune conductrice, ce qui peut entraîner des peines plus lourdes. Une interdiction de conduire serait un sérieux revers pour Monserez, car l'animatrice de télévision est très occupée





Valérie Trierweiler : « Écrire, c’est déjà une manière d’agir »Depuis 2007, l’ex-épouse de François Hollande a poursuivi son parcours avec engagement. Au fil des pages, elle attire l’attention sur « l’effondrement des tendresses ». Elle qui a toujours loué le lien qu’elle possède avec ses enfants « et leur tendresse à son égard » n’a jamais caché qu’il était urgent de remettre l’être humain au cœur de la société. Alors qu’on peut se demander si elle va se présenter aux prochaines élections européennes, au fil de ses livres, elle murmure des mots clairs : « Écrire, c’est déjà une manière d’agir ». Un premier signal ? Entretien. Ce livre est particulier, il parle aussi d’un autre modèle possible de société, non ? L’idée de cet ouvrage est née de deux inspirations. La première c’est une promesse faite à Stéphane Hessel, à la suite de la parution de son livre « Indignez-vous », qui avait rencontré un impact considérable

Pour Volodymyr Zelensky, l’Ukraine doit se préparer aux frappes russes sur ses infrastructures cet hiver:L’Ukraine doit se «préparer» aux frappes russes sur les infrastructures cet hiver, a prévenu dimanche son président Volodymyr Zelensky en évoquant une possible augmentation des attaques.

Défigurée et en pleurs, Anaïs Camizuli («Secret Story», «Les cinquante») révèle avoir été agressée : elle estLa candidate de télé-réalité adévoilé d’impressionnantes séquelles, en story Instagram.

L'eau du robinet en Wallonie contient-elle du PFAS ?On n’est pas encore au bout de nos surprises dans ce qui ressemble de plus en plus à un scandale sanitaire en Wallonie : l’eau de notre robinet contient-elle du PFAS ? À ce jour, en Wallonie, seulement 177 zones de distribution ont été analysées sur un total de 645. Il reste donc 468 zones à analyser, cela va prendre du temps. La SWDE, le distributeur chargé par la région wallonne de réaliser ce monitoring sur l’ensemble de la Wallonie (et pas uniquement sur son seul réseau de distribution) nous apprend qu’il faudra attendre 15 jours pour connaître les résultats des 88 zones suivantes, etc. et fin 2024 pour avoir les résultats complets pour toute la Wallonie ! Une partie de ping pong stérile entre parlementaires ne sert à rien, que la mise en place rapide de filtration soit réalisée le plus rapidement possible

David Lapoujade, philosophe: “La peinture ne représente rien, elle restitue une présence”David Lapoujade a été fortement marqué par Gilles Deleuze dont il édite son enseignement sur la peinture.

Charleroi, 'c'est vraiment une poubelle': Priscilla ne supporte plus de voir sa ville aussi sale, que répondC'est via le bouton orange Alertez-Nous que Priscilla nous a contactés pour nous faire part de sa tristesse et dégoût pour sa ville, Charleroi. Face à l'insalubrité qu'elle constate dans les rues, et la délinquance présente sur place, elle ne retrouve plus la ville qu'elle aime tant.

