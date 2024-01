Le défi de choisir parmi une myriade d'images

Dans le tumulte visuel de nos vies hyperconnectées, nous sommes de plus en plus souvent confrontés à l’ardente tâche de choisir parmi une myriade d’images qui défilent devant nos yeux, comme si notre destin se devait de s’inscrire dans une galerie d’art. Et choisir, au-delà de mourir, un peu, c’est naviguer à travers un océan d’options, chacune étincelante de promesses et de mystères, mais aussi chargée du poids redouté de la décision.

Car l’acte de choisir est un ballet délicat entre le désir et la raison ; entre le cœur et l’esprit ; entre la force, la sagesse et la beauté des images. Des images censées représenter le réel. Un réel qui se confronte à ses 'doubles', ces représentations construites par l’imagination humaine. Mais c’est le propre de l’être humain, d’être naturellement porté à créer des interprétations, des ' doubles ' du réel, pour mieux le comprendre, pour l’accepte





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les enfants de l'Église : des victimes témoignent pour la première foisDans le podcast de nos confrères du Het Laatste Nieuws baptisé 'Les enfants de l'Église', des victimes témoignent pour la première fois. Les religieuses dans tout le pays se sont rendues coupables de traite d'êtres humains pendant des années. Environ 30 000 jeunes femmes ont été accueillies dans des foyers et ont accouché anonymement, après quoi l'Église a vendu leurs enfants pour de grosses sommes d'argent. Certaines mères ont été placées sous anesthésie générale sans leur consentement, d'autres ont même été stérilisées sans le demander.'Avant d'accoucher, elles étaient hébergées dans des foyers. Elles y étaient humiliées et traitées comme des rebuts. La terreur psychologique devait être énorme. Mais le pire, la séparation de leur bébé, devait encore arriver'. Debby Mattys (56 ans), elle-même adoptée bébé et qui a cherché sa mère biologique pendant plus de 20 ans, raconte son histoire dans un podcast et dans les colonnes du quotidien flamand HLN. Même après avoir trouvé sa mère, sa quête ne s'est pas terminée

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Changements dans le secteur immobilier en 2024La nouvelle année apporte son lot de changements, et le secteur immobilier ne fait pas exception. Futurs acquéreurs, locataires, cohabitants : voici ce qui change en 2024.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

La Belgique investit 95 millions d'euros dans un réseau d'hydrogèneLe gouvernement belge a accordé un subside de 95 millions d'euros pour la construction d'un nouveau réseau d'hydrogène. Les premières canalisations de transport d'hydrogène constitueront la dorsale hydrogène belge et devraient être mises en service d'ici juillet 2026.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Amin Maalouf: «Nous entrons dans une nouvelle guerre froide» (entretien)Amin Maalouf retrace la genèse de ce nouvel affrontement entre l’Occident et ses ennemis. «Nous entrons dans une nouvelle guerre froide...

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Réacheminement des passagers indiens confinés dans un aéroport de la MarneLes autorités françaises espèrent obtenir les autorisations nécessaires pour réacheminer en avion les passagers indiens confinés dans un aéroport de la Marne après l'immobilisation de leur appareil sur fond de soupçons de traite d'êtres humains.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Plongez dans vos souvenirs de Noël à la télé avec DécrypteDécouvrez comment la période de Noël à la télévision a évolué au fil des décennies et quels sont les ingrédients d'une programmation réussie à l'approche des fêtes de fin d'année. Sélectionnez votre année de naissance et obtenez un article personnalisé.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »