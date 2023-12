Dans le podcast de nos confrères du Het Laatste Nieuws baptisé 'Les enfants de l'Église', des victimes témoignent pour la première fois. Les religieuses dans tout le pays se sont rendues coupables de traite d'êtres humains pendant des années. Environ 30 000 jeunes femmes ont été accueillies dans des foyers et ont accouché anonymement, après quoi l'Église a vendu leurs enfants pour de grosses sommes d'argent.

Certaines mères ont été placées sous anesthésie générale sans leur consentement, d'autres ont même été stérilisées sans le demander.'Avant d'accoucher, elles étaient hébergées dans des foyers. Elles y étaient humiliées et traitées comme des rebuts. La terreur psychologique devait être énorme. Mais le pire, la séparation de leur bébé, devait encore arriver'. Debby Mattys (56 ans), elle-même adoptée bébé et qui a cherché sa mère biologique pendant plus de 20 ans, raconte son histoire dans un podcast et dans les colonnes du quotidien flamand HLN. Même après avoir trouvé sa mère, sa quête ne s'est pas terminé





