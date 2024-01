Feestdagen en de lever: werken zuiveringstips?

De feestdagen zijn traditioneel een aanslag op onze lever. Aan ‘zuiveringstips’ geen gebrek. Maar werken die ook? Onze lever is misschien wel het meest fantastische orgaan van ons hele lichaam, stellen zes leverspecialisten van UZ Gent – misschien niet geheel objectief – in hun uitgebreide naslagwerk. Ze regelt de energie- en vitaminehuishouding van ons lichaam, speelt een rol in het immuunsysteem en breekt toxische stoffen af.

Maar tijdens de feestdagen wordt de lever extra op de proef gesteld door de bourgondische maaltijden die op de feesttafel verschijnen. Toegegeven, overgewicht en leververvetting ontstaan niet tussen kerst en nieuw, maar eerder tussen Nieuwjaar en Kerstmis. Toch denken veel mensen dat ze in januari een detoxkuur moeten inlassen om hun lever te ontlasten. Klopt dat wel?De term ‘overbelaste lever’ wordt vaak gebruikt om allerlei vitaminesupplementen, kruiden of zogenaamde leverzuiverende thee te promote





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ongezien: dit asiel staat voor het eerst in 47 jaar leeg tijdens de feestdagenLege kooien. Het is iets waar uitbaters van dierenasielen enkel maar kunnen van dromen. Voor het eerst in 47 jaar is het een Amerikaans asiel gelukt. Elk dier, een honderdtal in totaal, werd voor de feestdagen geadopteerd. “Dit moment moeten we koesteren, het gebeurt wellicht nooit meer”, zeggen de dierenverzorgers.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Serieverkrachter (26) opgepakt in Gent: “Maakte minstens drie slachtoffers, onder wie 22-jarige studente”De Gentse politie heeft maandag een 26-jarige serieverkrachter opgepakt. De man, een Bulgaar, wordt verdacht van verkrachting en aanranding van minstens drie vrouwen in Gent.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

De zesdaagse van Gent blijft springlevend: ‘Het is bijna niet kopieerbaar’Terwijl het zesdaagsecircuit op sterven na dood is, blijft de zesdaagse van Gent de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Queen Nikkolah in Gent: een Sinterklaas-rel gebaseerd op misvattingenDe eerste politieke Sinterklaas-rel van het jaar is een feit en leidde tot het cancelen van een kunstperformance op het Gentse stadhuis. Aan de grondslag liggen vooral een aantal misverstanden.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Nieuwe topclub voor de bijl: Union stunt tegen Liverpool, maar overwintert wel in de Conference LeagueUnion heeft door Liverpool te kloppen gedaan wat het moest doen donderdag, maar dat bleek niet genoeg voor overwintering in de Europa League. Doordat Toulouse won van LASK, moeten de Brusselaars de Fransmannen voor zich dulden. Union overwintert dus in de Conference League, en dat is zeker geen schande.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Foetus is niet levensvatbaar, maar Texaanse vrouw mag geen abortus ondergaanEen vrouw die zwanger is van een kind dat niet levensvatbaar is, mag geen abortus laten uitvoeren in de Amerikaanse staat Texas.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »