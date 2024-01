La guerre des talents en 2024

Le concept de la 'guerre des talents' est né à la fin des années 1990 au sein de la célèbre société américaine de consultance McKinsey. En caricaturant à peine, on peut dire que l’idée était la suivante : certains profils professionnels extrêmement rares sont tellement importants pour le succès économique des entreprises que celles-ci vont littéralement se les arracher en leur payant des rémunérations stratosphériques.

C’était l’époque de la bulle Internet… Mais vingt ans plus après, ce concept est toujours très en vogue dans certains milieux, alors que le contexte est très différent. D’où cette question : est-ce que cela a encore du sens de parler de la 'guerre des talents' chez nous en 2024 ? C’est la question que nous avons posée à Jean-Paul Erhard, Managing Partner de PeopleSphere. Jean-Paul Erhard : 'La réponse est oui. Pourquoi ? Parce que la notion de 'guerre des talents' reflète une certaine réalité. C’est un fait acquis aujourd’hui que les entreprises sont en compétition pour aller chercher les meilleurs talent





