Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib neemt deel aan verkiezingen in 2024

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) neemt in 2024 voor het eerst aan verkiezingen deel. Een van de voorstellen is om haar niet federaal uit te spelen, maar in Brussel. Bij de Franstalige liberalen is het al rekenen wat de klok slaat. Waar heeft de partij het meeste baat bij een extra zetel, in Brussel of in de Kamer? De rol van minister Hadja Lahbib wordt cruciaal en bepaalt wie de MR als minister-president naar voren schuift.

De PS en Ecolo hebben hun Brusselse kandidaat-minister-president bij aanvang van het verkiezingsjaar al in stelling gebracht. Federaal PS-fractieleider Ahmed Laaouej wil zijn partijgenoot Rudi Vervoort opvolgen en maakt de overstap naar het Brussels Gewest. Laaouej heeft veel Brusselse touwtjes in handen: hij is burgemeester van Koekelberg en voorzitter van de Brusselse PS. Bij Ecolo zet men alles in op Zakia Khattabi, de minister van Klimaat in de federale regering. De partij hoopt dat zij de eerste vrouwelijke minister-president van Brussel wordt





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Coronacontract blijft Vandenbroucke achtervolgen: minister geeft toe dat belangrijke info niet tot bij hem isMinister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) moest eerder al een forensische audit vragen, nadat een topambtenaar stiekem was gefilmd tijdens vreemde uitspraken over een coronacontract. Donderdag moest hij toegeven dat de top van de administratie belangrijke info over het dossier niet aan hem had gemeld.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Bouwen in watergevoelig gebied binnenkort niet meer mogelijk: minister Demir wil 44 Antwerpse woongebieden herVlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kondigt voor 297,1 hectare watergevoelig gebied in de provincie Antwerpen een bouwstop aan. Hoewel de betreffende gronden ingekleurd zijn als woon- of recreatiegebied zal erop bouwen binnenkort dus toch niet meer mogelijk zijn. Wie hierdoor schade lijdt, kan aanspraak maken op een schadevergoeding.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Minister vraagt “extra onderzoek” naar Knokke na Pano-reportage, burgemeester reageert: “We zijn zélf vragende partij”Paul Gheysens bedreigde bewoners die zich verzetten tegen zijn golfproject, minister Rutten wil extra onderzoek naar Knoks bestuur

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

‘Wordt Mark Rutte de volgende NAVO-baas?’De bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-leden deze week in Brussel, houdt officieel verband met de oorlog in Oekraïne. Maar er

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Kristof Clerix over Chinese spionage: ‘China wéét dat het Vlaams Belang goed zal scoren’Sinds een week is België in de ban van Chinagate, de onthulling van de relaties tussen Vlaams Belang-politicus Frank Creyelman en de Chinese geheime dienst. Knack-journalist Kristof Clerix volgt al bijna 20 jaar de activiteiten van buitenlandse geheime diensten in België op.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Belgische toerist gedood door haai of krokodil in MexicoEr is donderdag een Belg om het leven gekomen in Mexico, zo bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken aan onze redactie. Volgens lokale media ging het om een 76-jarige toerist die in het water werd aangevallen door een haai of een krokodil.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »