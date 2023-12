Belgische toerist gedood door haai of krokodil in Mexico

Er is donderdag een Belg om het leven gekomen in Mexico, zo bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken aan onze redactie. Volgens lokale media ging het om een 76-jarige toerist die in het water werd aangevallen door een haai of een krokodil. De feiten speelden zich donderdag af in Ixtapa, een Mexicaanse badplaats aan de Pacifische kust in deelstaat Guerrero.

Een Belgische man en een vrouw van wie de identiteit nog niet bevestigd werd, zaten rond 9 uur in de zee toen ze plots werden aangevallen door een dier. Beide slachtoffers werden in de benen gebeten. De Belg, volgens lokale media een 76-jarige man, stierf per plaatse aan zijn verwondingen. De vrouw werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

De Belgische gevangenispopulatie stevent af op een triest record‘De gevangenispopulatie stevent af op een triest record’, schrijft directeur Hans Claus. Hij staat stil bij ‘de onbedoelde effecten van een beleid dat er – o ironie – op gericht was om dat aantal te doen dalen’. Met een goede vijftig zielen per week erbij stevenen we af op 12.000 mensen achter de tralies. Ooit beloofde minister van Justitie Koen Geens om dat getal onder de 10.000 te houden. Er zijn veel verklaringen voor dit stijgende getal. De meest gehoorde is de minst juiste. Het gaat dus om de reactie op criminaliteit.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Podcast Waarom Europa?: ‘Het Belgische begrotingstekort tijdens het Raadsvoorzitterschap is gênant’Wordt België tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op de vingers getikt? 'Het is gênant, en er is geen sense of urgency', vertelt professor Europese politiek Steven Van Hecke in de maandelijkse Knack-podcast Waarom Europa?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Olympische Spelen Parijs 2024: Belgische wielrenners maken grootste kans op medaillesDatabureau Gracenote voorspelt tien medailles voor Team Belgium op de Olympische Spelen in de zomer van 2024. Hoe realistisch is dat?

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Waarom Belgische bedrijven beter wegblijven van zogenaamd ‘duurzame’ palmolieHoe gaan Belgische bedrijven om met aantijgingen dat de palmolie die ze verwerken afkomstig is van een bedrijf dat volgens ngo’s niet zo duurzaam is als het beweert?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Cyprus Confidential: hoe een Russische oligarch stiekem miljoenen investeerde in een ‘Belgische’ animatiefilmDe bekroonde animatiefilm Where Is Anne Frank, een Belgische coproductie, ging in 2021 in première in Cannes. Uit gelekte documenten blijkt dat de Russische oligarch Roman Abramovitsj in het geheim 3,45 miljoen euro investeerde in de film.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Belgische zeevissers vrezen moeilijke tijden nu er minder op tong mag worden gevistDe Belgische zeevissers vrezen economisch moeilijke tijden, nu er volgend jaar fors minder op tong mag worden gevist, een vis waar ze fors aan verdienden. En de consument? “Tong was al duur, en dat zal zo blijven.”

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »