Nieuwe regels en prijsverhogingen in 2024

2024 brengt een pak nieuwe regels en verbeterde voordelen, maar ook prijsverhogingen en afgeschafte premies: van minder overheidssteun voor zonnepanelen en laadpalen tot duurdere treinritten en een hogere fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. Een overzicht.Volgens een wetsontwerp van de federale regering moeten telecombedrijven hun klanten automatisch een compensatie aanbieden als het internetverkeer meer dan acht uur verstoord is.

Die compensatie kan verschillende vormen aannemen, van een forfaitair bedrag per dag tot gratis te bekijken films. De regeling moet nog definitief goedgekeurd worden en treedt pas later op het jaar in werking.De grote telecomoperatoren met een vast netwerk voeren in de loop van 2024 een nieuw sociaal tarief in. Het gaat om 19 euro per maand voor vast internet tot 40 euro per maand voor bundel





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lantis begint in 2024 met de aanleg van een tunnel aan Antwerpen-OostOosterweel-bouwheer Lantis begint in februari 2024 met de aanleg van een tunnel aan Antwerpen-Oost, het knooppunt dat de Antwerpse Ring verbindt met de E313. De nieuwe ondergrondse verbinding zal de drukke verkeersstromen van de Ring en de E313 uit elkaar halen. Het doel is minder weefbewegingen, zodat er minder vertragingen en minder files zullen zijn. De nieuwe tunnel zal in 2025 klaar zijn.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Dit wordt het nieuwe Casino van Knokke-Heist, dat 95 miljoen euro zal kosten: “Het grootste project ooit in on95 miljoen euro: zoveel zal het nieuwe Casino van Knokke-Heist kosten. Vandaag, zaterdag, wordt het eigenzinnig ontwerp voorgesteld van 5.400 vierkante meter groot, inclusief eventruimtes, een kunsthal, een nachtclub, een restaurant en een sky- én wijnbar. De werken starten in 2024 en zullen maar liefst acht jaar duren.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Tirage au sort de l'Euro 2024 : la Belgique attend son destinLa Belgique attend de connaître son destin ce samedi à Hambourg où se déroule le tirage au sort qui déterminera la composition de son groupe au prochain Euro 2024.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

De parallellen tussen de verkiezingen in Nederland en het verkiezingsjaar 2024 bij onsDe Nederlandse bevolking is naar de stembus getrokken en de helmboswuivende Geert Wilders heeft links Nederland in een depressie gestort. De man die al 17 jaar lang met lijfwachten door het leven moet, omdat islamitische soepjurken hem met een dodelijke Fatwa bedreigen, heeft met zijn extreemrechtse partij PVV zopas 37 parlementszetels veroverd in het Haagse Binnenhof. Niet dat er nu boven de Moerdijk overal gejubeld wordt. De praatprogramma’s op de treurbuis zijn er bijna therapeutische rouwbijeenkomsten om Wilders’ electorale zege te verwerken. Sommige analyses lijken wel verdwaasde collectieve bezweringen van de nieuwe werkelijkheid

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Les membres du Fan Club 1895 peuvent acheter leurs tickets pour l'Euro 2024Les membres du Fan Club 1895 peuvent maintenant acheter leurs tickets pour les trois rencontres de l'équipe nationale belge à l'Euro 2024. L'engouement autour de l'équipe est en hausse depuis la qualification pour le tournoi.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Le marché obligataire se distingue dans les prévisions de 2024Dans un contexte mitigé, le marché obligataire se distingue dans les prévisions de 2024, selon Xavier Timmermans, stratégiste en investissement chez BNP Paribas Fortis.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »