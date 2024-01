Rafael Nadal : une dernière danse en 2024 ?

Rafael Nadal est de retour pour une dernière danse en 2024. Sauf si son corps lui permet de tenir. Mais a-t-il encore le niveau pour remporter les plus grands titres ? Après quasiment un an sans jouer et avec un corps meurtri par de longues années, c’est la plus grande inconnue concernant l’Espagnol.

Rafael Nadal s'apprête à renouer avec les courts à Brisbane, en Australie, coup d'envoi d'une probable ultime saison dans une carrière jalonnée d'exploits légendaires, de blessures et de come-back tonitruants. Tout au long de sa carrière, son style de jeu, très exigeant physiquement, l'a contraint à gérer, régulièrement, de graves problèmes de genou, de poignet et de pied. Sa dernière rechute en date, lors de l'Open d'Australie en janvier 2023, s'était soldée par deux opérations de la hanche qui ont nourri la crainte qu'il ne puisse plus jamais fouler les courts. Mais le Majorquin s'est battu afin de pouvoir disputer ce qui pourrait selon lui être sa dernière saison, pour dire au revoir aux fans, '(s)'amuser à nouveau', mais aussi être compétiti





