La Flandre assume la présidence temporaire de l'UE en collaboration avec la Belgique

Lors d’une rencontre de presse organisée à Anvers, Jan Jambon (N-VA) a déclaré devant une septantaine de journalistes européens que la Flandre assumait la présidence temporaire de l’UE 'en collaboration' avec la Belgique. À l’occasion du passage de la presse par les installations du port d’Anvers ce mardi 9 janvier, le ministre président flamand a affirmé : 'En collaboration avec la Belgique, nous (ndlr : la Région flamande) assumons la présidence du Conseil de l’UE du 1er janvier au 30 juin'.

Il a également jugé qu’il s’agissait d’un 'moment extraordinaire qui n’arrive qu’une seule fois tous les 13 ans', rapporte L’Écho. À travers ces déclarations, le leader du gouvernement flamand fait passer l’idée au niveau international que la Flandre joue un rôle de même importance que l’État fédéral pendant ce premier semestre 2024 dans le cockpit de l’Union européenne, alors que c’est bien l’entité fédérale, l’État belge, et non la Région flamande, qui est membre de l’U





