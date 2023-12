La commune fusionnée de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht ajoutée à la province de Flandre-Orientale

La commune fusionnée de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht sera ajoutée à la province de Flandre-Orientale et non à Anvers. C'est ce qu'a décidé le gouvernement flamand vendredi de manière principielle. La décision est maintenant soumise au Conseil d'État. C'est ce qu'a annoncé le cabinet du ministre de l'Intérieur Gwendolyn Rutten (Open VLD). La province d'Anvers aurait aimé annexer la nouvelle commune fusionnée "dans l'intérêt du port", mais cela ne se fera pas.

Le conseil communal de Zwijndrecht lui-même a accepté l'ajout de la commune à la Flandre-Orientale. Le gouvernement flamand a maintenant décidé de respecter cette décision et de faire de la commune fusionnée une partie de la Flandre-Orientale. Actuellement, Beveren et Kruibeke font déjà partie de la Flandre-Orientale, Zwijndrecht se trouve à Anvers. Le nom de la nouvelle commune fusionnée n'est pas encore clair. Toutes les sections garderont leur propre nom, mais l'ensemble global devra porter une nouvelle appellation





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gwendolyn Rutten over fusie Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren: "Gemeenten kiezen zelf bij welke provincie ze willen horen""Als democratisch gekozen gemeenteraden zelf aangeven dat ze bij de provincie Oost-Vlaanderen willen horen, wie zijn wij dan hier in Brussel om dat te negeren?" Dat zei minister van Binnenlands ... In Oost-Vlaanderen zal de deputatie een positief advies geven rond de overheveling van het Antwerpse Zwijndrecht. Indien het tot een fusie komt met het Oost-Vlaamse Beveren en Kruibeke "is dat ... "Dat zijn de consequenties van zo'n ondoordachte fusieoperatie", burgemeesters van Zwijndrecht en Beveren spreken zich uit over de fusiegemeente De burgemeesters van Zwijndrecht en Beveren deelden woensdagochtend op Radio 1 hun standpunt over de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht en het feit dat de provincie Antwerpen de nieuwe ... DISCUSSIE

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Dashcam legt levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre vast in Beveren: wagen raast over voetpad en fietspadIn de Zandstraat in Beveren werd door een dashcam een roekeloos inhaalmanoeuvre vastgelegd. De bestuurder van een personenwagen wilde een voorligger langs links inhalen, maar kwam daardoor ei zo na in aanrijding met een tegenligger.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Vlaams Belang en Flandre, PTB en Wallonie: « Ce sont plus ou moins les mêmes électeurs »Georges-Louis Bouchez (MR) et Melissa Depraetere (Vooruit) regrettent la montée des extrêmes, qu'il s'agisse du Vlaams Belang ou du PTB.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Gwendolyn Rutten over fusie Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren: "Gemeenten kiezen zelf bij welke provincie ze willen horen""Als democratisch gekozen gemeenteraden zelf aangeven dat ze bij de provincie Oost-Vlaanderen willen horen, wie zijn wij dan hier in Brussel om dat te negeren?" Dat zei minister van Binnenlands ... In Oost-Vlaanderen zal de deputatie een positief advies geven rond de overheveling van het Antwerpse Zwijndrecht. Indien het tot een fusie komt met het Oost-Vlaamse Beveren en Kruibeke "is dat ... "Dat zijn de consequenties van zo'n ondoordachte fusieoperatie", burgemeesters van Zwijndrecht en Beveren spreken zich uit over de fusiegemeente De burgemeesters van Zwijndrecht en Beveren deelden woensdagochtend op Radio 1 hun standpunt over de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht en het feit dat de provincie Antwerpen de nieuwe ... DISCUSSIE

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Adidas et Puma : la lutte fratricide de leurs créateurs, depuis l'Allemagne nazie, pour des chaussures de sportLe 4 juillet 1954 à Berne, en Suisse, la Hongrie joue face à l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de la Coupe du...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Voyage en train vers l'île de SkyeEntre Highlands sauvages et paysages côtiers à couper le souffle, gagner l’île de Skye en train est la meilleure manière de profiter autant du voyage que de la destination.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »