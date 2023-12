Filip Dewinter en Chinees contact in het vizier door affaire-Creyelman

Door de affaire-Creyelman komen de Chinese contacten van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter weer in het vizier. Als adviseur van een Antwerps-Chinese vzw opende hij politieke deuren voor China. Een grootmacht als China zoekt soms via triviale zaken invloed, blijkt uit het dossier dat de Staatsveiligheid enkele jaren geleden rond Filip Dewinter (Vlaams Belang) samenstelde.

Volgens de inlichtingendienst werkte het VB-kopstuk voor een Antwerpse vereniging die “intrinsiek verbonden is met het Chinese propagandasysteem”. Via dat soort inmengingsactiviteiten hopen landen op termijn invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming in het buitenland. Het is een subtiel, traag instrument in de wereld van de spionage. De affaire begint in 2012, wanneer de Chinees Shao Changchun samen met zijn gezin aankomt in het Antwerpse





Tienduizend mondmaskers die Filip Dewinter uitdeelde, “kwamen van Chinese spion”Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zou in 2020 een levering van 10.000 mondmaskers hebben opgezet met de Chinese spion Shao Changchun. En dat terwijl hij in 2018 al eens in opspraak was gekomen voor zijn contact met die laatste. Zelf ontkent Dewinter de deal.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft Frank Creyelman uit de partij gezet nadat bewijs is geleverd dat Creyelman hand- en spandiensten heeft geleverd voor de Chinese geheime diensten. Creyelman werd gevraagd om de relaties tussen Europa en de Verenigde Staten onder druk te zetten en om een conferentie over Taiwan te verstoren.

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zou in 2020 een levering van 10.000 mondmaskers hebben bemachtigd via een Chinese spion. Een extra netelige kwestie voor Vlaams Belang, dat nu ook stelt dat Kamerlid Steven Creyelman de partij "onvoldoende heeft ingelicht". Creyelman is opgestapt uit de commissie Legeraankopen.

'We hebben niets te verbergen', klinkt het bij het Vlaams Belang. En dus steunt ook de uiterst rechtse partij de 'dringende analyse' door de

Voormalig Vlaams Parlementslid Frank Creyelman (Vlaams Belang) liep al enige tijd in de kijker met zijn opmerkelijke geopolitieke voorkeuren. De gelekte berichten die hem linken aan Chinese inlichtingendiensten breken hem nu zuur op.

Na schandaal rond Frank Creyelman checkt Mechelen zijn ICT-veiligheid extra: "Ik denk niet dat China als eerste onze stad viseert"

