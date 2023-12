Vlaams Belang-voorzitter zet Frank Creyelman uit de partij vanwege banden met Chinese geheime diensten

Het was te laat om nog verontwaardigd te zijn. Dit weekend zette Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de Mechelaar Frank Creyelman uit de partij. Veel andere opties had de voorzitter niet meer, nadat dezwart op wit hadden aangetoond hoe Creyelman drie jaar lang hand- en spandiensten had geleverd voor de Chinese geheime diensten. Van Grieken noemde de zaak ‘verschrikkelijk’.

Creyelman, een voormalige senator voor het Vlaams Belang en al decennialang een steunpilaar van extreemrechts in Vlaanderen, werd onder meer gevraagd om de relaties tussen Europa en de Verenigde Staten onder druk te zetten en om een conferentie over Taiwan in de war te sturen. Veel leverde het allemaal niet op. Ook toen hij probeerde een resolutie over de door de Chinezen onderdrukte Oeigoeren tegen te houden in het parlement, slaagde hij daar niet in. Zijn eigen partij heeft Creyelman nu wél gesaboteerd, of toch een beetje. Op sociale media moest Van Grieken vorige week halsoverkop de schade beperke





Wie is Frank Creyelman, de Vlaams Belang-klusjesman voor autoritaire regimes?Voormalig Vlaams Parlementslid Frank Creyelman (Vlaams Belang) liep al enige tijd in de kijker met zijn opmerkelijke geopolitieke voorkeuren. De gelekte berichten die hem linken aan Chinese inlichtingendiensten breken hem nu zuur op.

Na schandaal rond Frank Creyelman checkt Mechelen zijn ICT-veiligheid extraNa schandaal rond Frank Creyelman checkt Mechelen zijn ICT-veiligheid extra: “Ik denk niet dat China als eerste onze stad viseert”

Vlaams Belang en Flandre, PTB en Wallonie: « Ce sont plus ou moins les mêmes électeurs »Georges-Louis Bouchez (MR) et Melissa Depraetere (Vooruit) regrettent la montée des extrêmes, qu'il s'agisse du Vlaams Belang ou du PTB.

Wil N-VA nu regeren met het Vlaams Belang: ja of nee?Er is geen interview met een N-VA’er of er wordt gepolst naar het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang. De antwoorden variëren, op die ene constante na: de deur zit dicht, maar ze is niet op slot.

N-VA-strategie en mogelijke samenwerking met Vlaams BelangCommunicatie-adviseur en voormalig woordvoerder Joeri Casteleyn schrijft dat er weinig paniekvoetbal is in de strategie van N-VA. Hij merkt op dat de vaagheid over een mogelijke samenwerking met Vlaams Belang geen toeval is. Het resultaat van de N-VA bij de verkiezingen was niet schitterend, maar een opiniepeiling toonde aan dat N-VA en Vlaams Belang een meerderheid hadden op Vlaams niveau. De N-VA kan dit resultaat gebruiken voor haar eigen doel: het confederaal model.

Un ancien député belge utilisé comme informateur par des espions chinoisL'ancien député Frank Creyelman (Vlaams Belang) a été utilisé comme informateur par des espions chinois durant des années. Il a été exclus du parti dans la foulée.

